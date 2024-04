De mai bine de 15 ani, Carmen Harra s-a stabilit în America. Și-a cumpărat în Florida o casă de 400 de metri pătrați, casă în care locuiește și acum. Locuința are și piscină, iar la interior e decorată cu multe obiecte de artă în valoare aproximativă de două milioane de euro.

Cum arată casa din Florida a lui Carmen Harra

„Soțul meu a fost colecționar de artă”, declara într-un interviu mai vechi Carmen Harra. Deși nu a făcut turul oficial al reședinței sale, vedeta s-a pozat de multe ori în sufrageria casei, iar imaginile au ajuns pe internet. Candelabrele și piesele de mobilier deosebite imediat s-au remarcat.

„Am obiecte în casă în valoare de aproximativ două milioane de euro. Soțul meu a fost colecționar de artă. Casa din Florida are vreo 400 de metri pătraţi, are piscină, am foarte mulţi palmieri. Am mango, lămâi şi tot ce vrei în curte. E o casă frumoasă, pe care acum cumpărat-o acum 15 ani”, spunea ea, conform Click.

Pe lângă casa de 400 de metri pătrați din Florida, Carmen Harra are în America și un apartament cu vedere la Oceanul Atlantic. „Acum cinci ani, am cumpărat şi un apartament la ocean, pe care l-am refăcut, are şi acesta vreo 200 de metri pătraţi.

Este spectaculos, are o vedere panoramică la Oceanul Atlantic. Am investit foarte mult în el. Am dat 40.000 de dolari numai pe o piatră care seara luminează în toate culorile. E numai lumini şi lampadare de cristal”, a mai declarat Carmen Harra, care a făcut și turul apartamentului ei în vara lui 2023.

Casa lui Carmen Harra din Florida a fost incendiată și spartă

În 2022, Carmen Harra a văzut flăcări în curtea din spatele casei atunci și-a dat seama că cineva i-a dat foc vilei sale. „Eram în sufragerie și am privit spre hol, moment în care am observat un foc uriaș. A venit poliția și am reușit să stingem focul. Cineva mi-a dat foc, aruncându-mi benzină în spatele casei.”, a declarat Carmen Harra la Antena Stars acum doi ani.

Vedeta a mărturisit că acesta nu e singurul incident pe care l-a avut, cu puțin timp în urmă vila i-a fost spartă. Hoții i-au făcut o pagubă de aproximativ 30.000 de dolari. „Tot casa mi-au spart-o, decupându-mi geamurile, apoi au intrat. Au oprit alarma și au furat ce au putut.

Nu au găsit lucruri de mare valoare, însă au furat de 30.000 de dolari în bijuterii. De atunci eu am plantat în toată casa camere.”, a mai mărturisit ea.

După toate aceste incidente neplăcute, Carmen Harra a luat măsuri drastice. Și-a pus camere de supraveghere în toată casa, dar și-a luat și permis de portarmă. „Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am permis de portarmă”, a mai dezvăluit ea.

Cine e Carmen Harra

Carmen Harra este născută în anul 1955 și e nepoata lui Octavian Goga. A devenit cunoscută în anul 1980, datorită formaţiei Trio Expres, care a preluat toate piesele celor de la Modern Talking. Celebră rămâne reluarea hitului „Brother Louie”, care în versiunea românească s-a numit „Nu vei şti”. La acea vreme, Carmen avea numele de Mureşan şi era lider al formaţiei, scrie viva.ro.

În anul 1983, Carmen Harra a plecat în Suedia, după care s-a mutat definitiv în Statele Unite ale Americii. Acolo, ea a făcut masterul la Somerset University şi a devenit psiholog. Spune că acum e doctor psiholog, nu prezicătoare sau ghicitoare.

