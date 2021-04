Actrița și antrenoarea de fitness a pornit pe un nou drum, într-o nouă locuință. După revenirea din Republica Dominicană, Simona Hapciuc s-a mutat în noul ei apartament, unul de peste 200 mp. Are mai multe camere, o zonă specială pentru fiul ei, dar și zonele sale pentru sport și pentru înfrumusețare.

„Da, m-am mutat în casă nouă. Are puțin peste 200 mp. Livingul e împărțit în zona lui Dimi și zona mea pentru sport. Aici avem și bucătăria, mie îmi place mult să gătesc. (…) Aici e zona mea preferată din toată casa. Dressingul de încălțăminte. Nu sunt toate colecțiile aici. Am vreo 80 și mai am 80 în altă parte, trebuie să le aduc și pe celelalte. Cei mai scumpi au costat 1.200 de lire. I-am văzut și m-am îndrăgostit de ei. Aici, în dormitor, ar trebui să fie zona mea. Dar Dimi a zis că cel mult mă lasă să dorm cu el.

Aici am un dressing de haine normale și jumătate din dressingul cu haine de sală. Am și o baie la dublu pentru că noi suntem foarte arțăgoși, ca să nu se certăm. Eu sunt fan bijuterii, parfumuri și ceasuri”, a spus vedeta la „Teo Show” în timp ce se plimba prin casă.

A venit vorba și despre viața personală, chiar când a fost întrebată dacă are iubit, vedeta nu a negat și a declarat râzând: „Există multă fericire în viața mea”.

Simona Hapciuc are un singur copil, pe Dimitri

Actrița și antrenoarea de fitness are un băiețel în vârstă de 3 ani, pe care, din păcate, îl crește singură, pentru că tatăl lui nu l-a vrut. Vedeta a făcut dezvăluiri triste despre acest subiect.

„Am rămas însărcinată, dar tatăl lui Dimitrie a decis să dispară când a auzit. Atunci mi-a dat de ales: fie avortez, fie pleacă. Între noi fusese dragoste la prima vedere, vorbeam despre copii și căsătorie. Firul s-a rupt din cauza mamei lui. A fost părăsit de tatăl lui, părinții divorțând, și a fost crescut de mama. El și-a dorit copilul, dar mama lui, nu. Nu a acceptat să îi dea drumul din cuib, să își întemeieze o familie. Mama lui nu a acceptat să fie pe planul doi”, a declarat Simona Hapciuc pentru click.ro.

