Mihai Sturzu este acum pilot și a început școala de aviație în urmă cu 10 ani. Într-un interviu pentru Fanatik, artistul a povestit cum a decis să renunțe la muzică și motivul pentru care a ales să fie pilot de linie.

„Am avut un moment, mai crescusem și ne chemau ONG-urile să vorbim cu liceenii, să ne spunem povestea din spatele succesului. Am fost o dată într-o tabăra, și am făcut un exercițiu. Acolo îmi apărea ziua mea perfectă, la 31 de ani, dar nu cântam cu colegii, ci zburam. Mi-am dat seama că ajunsesem la 30 de ani și nu mi-am trăit visul copilăriei.

Am făcut școala de la Ghimbav-Brașov pentru prima licență, iar azi am ajuns să am licențele pentru toate tipurile de avion. Am luat licență de pilot privat la vârsta de 32 de ani. Mai târziu, trei prieteni s-au rugat de mine să mă duc cu ei la școala de piloți de linie, aveau nevoie să fie 4 oameni în grup. Am crezut că e super greu, așa a și fost, dar în 2017 am terminat școala de piloți de linie, iar la 38 de ani aveam interviu la companie”, a povestit Mihai Sturzu.

Pentru a ajunge pilot de linie, artistul a fost nevoit să dea o mulțime de examene și să învețe multe lucruri noi.

„E foarte mișto aviația, se potrivește cu felul meu de a proceda, ca la masă cu Hi-Q. Am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, totul este pe bază de școală, nu de talent. Sigur că are și poezia ei, oricât de riguroasă ar fi, vezi cele mai frumoase răsărituri și apusuri din cockpit. Se îmbină rigurozitatea cu poezia”, a mărturisit vedeta.

Recomandări Ce a răspuns Visarion Alexa când a fost sunat de un alt preot care îl întreba de hărțuirea sexuală

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Deși trupa Hi-Q s-a destrămat, Mihai Sturzu a păstrat legătura cu Florin Grozea. Chiar dacă nu se întâlnesc atât de des, ei vorbesc la telefon sau pe rețelele de socializare.

„Ne vedem mai rar, dar vorbim nonstop, el a hotărât să se mute la Barcelona. Ne vedem de câteva ori pe an sau mai mergem la Brașov, dar suntem mereu în contact”, a spus Mihai.

De asemenea, Mihai Sturzu recunoaște că cel mai greu moment pentru el a fost atunci când Dana Nălbaru a ales să părăsească trupa.

„Când a plecat Dana din trupă. A fost un moment care ne-a luat prin surprindere, nu a fost deloc ușor. A plecat din motive personale, ca să urmeze o altă carieră”, a spus vedeta.

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sfârșit șocant pentru Putin. Ce se va întâmpla dacă va folosi arma nucleară. Profeție teribilă

Viva.ro Fiul lui Alexandru Arșinel, declarații cutremurătoare după înmormântarea actorului: 'Mama e distrusă..'

Observatornews.ro Demolarea clădirii de 75 de metri din Bucureşti se amână, temporar. Operaţiunea ar urma să coste o sumă uriaşă

Știrileprotv.ro Un iPhone 14 a alertat autoritățile privind un grav accident. Șase persoane au murit după ce au intrat cu mașina într-un pom

FANATIK.RO De ce nu a plătit Adi Mutu pensia alimentară? Mario Mutu, primele declarații despre procesul câștigat de Alexandra Dinu: “Eu nu am făcut rău nimănui”

Orangesport.ro Apar informaţii dramatice: o decepţie în dragoste şi o sumă uriaşă datorată pentru Florin Zalomir, campionul român găsit decedat în casa din Otopeni!

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2022. Taurii sunt preocupați de imaginea lor pe plan profesional și la nivelul unui întreg grup social