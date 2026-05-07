Când va naște Anisia Gafton și când va avea loc nunta cu Serghei. „Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm”

Cununia religioasă și petrecerea de nuntă a celor doi actori vor avea loc însă în același timp cu botezul, cel mai probabil la finalul acestui an sau anul viitor.

„Trebuia de mai multă vreme să ne organizăm, trebuia din noiembrie să ne căsătorim, dar acum am găsit timp, ne-am programat și n-am mai stat. De data asta am fost practici. Ne-am dus, am depus actele, a fost foarte frumos, a fost mai intim, cu prieteni apropiați, ne-am bucurat foarte mult, iar acum va urma și nunta, va fi odată cu botezul, atunci când va veni bebelușul pe lume”, a spus Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia Gafton a mărtrisit că se simte foarte bine și că are multă energie în această perioadă. „Sunt foarte bine, am trecut de primul trimestru și sunt foarte bine acum. Sunt mai plină de energie, fac altfel lucrurile. În trimestrul doi ești mai plină de energie, e mult mai ușor, trimestrul doi e ca o vacanță în sarcină. Nu am aflat încă dacă vom avea băiețel sau fetiță. Urmează să nasc prin toamnă. E bine că acum, vara, am multe legume și fructe proaspete în alimentație”, a mai povestit comedianta.

Anisia Gafton spune că nu știe încă dacă va naște natural sau prin cezariană, însă așteaptă cu nerăbdare momentul important din viața ei.

„Nu iau pauză, o să am grijă de mine și de bebeluș, dar, în același timp, abia aștept să îmi construiesc materiale, să muncesc. O să muncesc până când pot și după, imediat. O să mă organizez astfel încât să am grijă și de copil, dar să am și materiale. Încă n-am emoții legate de naștere, dar cine știe mai încolo. Posibil ca, în apropierea evenimentului, să am emoții, deocamdată nu am nicio treabă. Nu știu încă dacă voi naște natural sau prin cezariană, vom vedea atunci”, a mai spus Anisia Gafton pentru sursa citată.