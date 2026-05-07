Cine sunt medaliații României la Olimpiada Balcanică de Matematică 2026

Olimpiada Balcanică de Matematică a ajuns anul acesta la cea de-a 43-a ediție și se desfășoară în perioada 3–8 mai, la Salonic, în Grecia. Deși competiția încă nu s-a încheiat, veștile sunt extraordinare: România s-a remarcat și în acest an prin rezultatele obținute de cei șase elevi care au reprezentat țara noastră.

Medalia de aur a fost câștigată de Andrei Vila, elev al Liceului Internațional de Informatică București. David-Vlad Marghidan, de la aceeași instituție de învățământ, a obținut medalia de argint.

Cele patru medalii de bronz au revenit elevilor Mircea Maxim Rebengiuc, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Ștefan-Cătălin Savu, de la Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești, precum și Aidei Mitroi și lui Ciobotea Alexandru, ambii elevi ai Liceului Internațional de Informatică București.

Lotul României, coordonat de profesori universitari consacrați

Potrivit Ministerului Educației, echipa României a fost coordonată de conferențiarul universitar doctor Cătălin Gherghe, de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București, în calitate de leader al lotului. Profesorul Ovidiu Sontea, de la Colegiul Național „Tudor Vianu”, a avut rolul de deputy leader.

Ministerul a transmis felicitări elevilor, profesorilor și părinților, subliniind că rezultatele confirmă nivelul ridicat al pregătirii olimpicilor români la matematică.

Olimpiada Balcanică de Matematică 2026, participare internațională extinsă

La ediția din acest an a Olimpiadei Balcanice de Matematică au participat echipe din cele 11 state membre – Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Republica Moldova, România, Serbia și Turcia – dar și din numeroase țări invitate, între care Franța, Italia, Marea Britanie, Arabia Saudită, Kazakhstan și Uzbekistan.

Coordonarea participării României la competiție a fost asigurată, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.

Reprezentanții ministerului au precizat că instituția susține participarea loturilor naționale la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare, a costurilor de deplasare și a diurnelor aferente perioadei competițiilor. Totodată, ministerul finanțează și organizarea etapelor locale, județene și naționale care preced participarea elevilor la concursurile internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE