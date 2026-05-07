Nutriționiștii recomandă dieta mediteraneană, bogată în alimente minim procesate, pentru reducerea riscului bolilor cardiovasculare. Dieta include legume, fructe, pește, nuci și cereale integrale, completate de activitate fizică regulată și evitarea fumatului.

Medicii avertizează cu privire la riscurile consumului de alimente ultraprocesate, considerate o amenințare majoră pentru sănătate.

Cardiologul Jeremy London are peste 25 de ani de experiență. Are expertiză în recunoașterea simptomelor de infarct miocardic și își împărtășește opiniile pe rețelele de socializare, după ce a suferit un infarct miocardic în 2022.

El a spus că astfel de alimente pot crește semnificativ riscul de deces prematur.

Specialistul subliniază că dieta modernă influențează direct sănătatea pe termen lung. „Produsele ultraprocesate sunt alimente fabricate industrial, care conțin numeroși aditivi și ingrediente artificiale, având o valoare nutritivă minimă”, a explicat medicul.

El a adăugat: „Vă asigur că bunica dumneavoastră nu ar fi avut astfel de produse în bucătărie”.

Printre aceste alimente se numără gustările ambalate, mâncărurile congelate gata preparate, fast-food-ul, batoanele proteice cu aditivi, dar și alimentele bogate în sirop de porumb, uleiuri hidrogenate, amidon modificat, arome și coloranți artificiali, precum și emulgatori.

Conform unui studiu citat de același specialist, fiecare creștere cu 10% a consumului de alimente ultraprocesate este asociată cu o creștere de 10% a riscului de mortalitate.

Cu cât termenul de valabilitate al produselor alimentare este mai lung, cu atât mai scurtă poate fi durata vieții dumneavoastră”, a avertizat London.

Aceste alimente pot afecta metabolismul glucozei, pot crește nivelul hemoglobinei glicate și al trigliceridelor și pot perturba microbiomul intestinal, contribuind totodată la inflamații în organism, a subliniat el.

Alimentele ultraprocesate creează probleme cu metabolismul glucozei sau zahărului în organism, crescând hemoglobina A1C, ceea ce, în consecință, crește trigliceridele – dr. Jeremy London.

„Au depășit deja tutunul ca principala cauză a deceselor premature pe planetă”

De asemenea, medicul britanic Chris van Tulleken consideră că alimentele ultraprocesate reprezintă o amenințare majoră la nivel global.

„Acestea au depășit deja tutunul ca principala cauză a deceselor premature pe planetă”, a afirmat el.

„Există un deceniu de dovezi care arată extrem de clar că alimentele ultraprocesate sunt responsabile nu doar pentru creșterea în greutate și obezitatea din timpul pandemiei, ci și pentru o listă lungă de alte probleme de sănătate, inclusiv decesul prematur”, a insistat medicul.

Specialiștii recomandă o atenție sporită la etichetele produselor alimentare. Van Tulleken sugerează citirea atentă a listei de ingrediente, pentru a înțelege mai bine ce consumăm.

Nu interziceți aceste lucruri, dar citiți lista ingredientelor în timp ce mâncați. Veți realiza că toate mâncărurile au același profil aromatic. Sunt, în egală măsură sărate, zaharoase și dulci. Toate sunt acide. Și treptat vei fi dezgustat – dr. Chris van Tulleken

Victoria Taylor, nutriționistă la British Heart Foundation, promovează dieta mediteraneeană, bogată în alimente minim procesate, precum legumele, fructele, peștele, nucile, semințele, leguminoasele și cerealele integrale.

Ea susține că această dietă, combinată cu activitatea fizică regulată și evitarea fumatului, reduce semnificativ riscul bolilor cardiovasculare.

Pentru a menține sănătatea vasculară, ea subliniază că nu este necesar să apelați imediat la suplimente. O alimentație bogată în verdețuri proaspete poate acționa ca o „perie verde”, eliminând excesul de colesterol și prevenind formarea plăcilor periculoase în artere.