„Nu mă văd mireasă pentru că, de exemplu, ce s-a întâmplat în seara aceasta aici, pentru mine, este mai mult decât o nuntă. Practic, au fost atât de mulți oameni pe care a trebuit să îi salut, să vorbesc…am fost un fel de mireasă îmbrăcată în portocaliu cu dungi. Mireasă nu mă văd. Îmi place să am o familie și o să îmi fac o familie, am o familie deja, eu locuiesc cu părinții mei încă, dacă vă vine să credeți, așa că nu duc lipsă de familie. Îmi doresc și copii, îmi doresc tot ce își dorește orice om care are un job, care pleacă dimineața și ajunge seara acasă.”, a spus Inna, pentru Viva.ro. O

Citește și

OPINIE / Claudiu Săftoiu: Un Trump pro-Brexit la Londra, față în față cu Ziua „D”, când America a salvat Europa