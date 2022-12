Un scandal a izbucnit între Ioana Simion și Ilie Năstase acum două luni. Ea a spus că acesta a plecat brusc de acasă, fără să o anunțe, iar el s-a apărat, a spus că ea a plecat de acasă, fără să-l anunțe. Nu au mai luat legătura unul cu altul.

Pentru Click, Ioana Simion a declarat că nu s-a mai văzut cu Ilie Năstase, că el e libertin. „Ilie stă acum într-un apartament, cu fratele lui, cu șoferul lui, el știe. Eu mi-am dorit întotdeauna să locuim împreună, dar, iată, că nu s-a putut. Eu stau în apartamentul meu. De când cu episodul acela urât, când am sunat la 112, știți voi, eu am încercat să-mi iau un apartament ca să pot fugi acolo, în caz de ceva se întâmplă. Am luat frica. Ilie primește tot felul de telefoane noaptea! Da oricum, el de felul lui, nu prea stă pe acasă! Se îmbracă dimineața și pleacă și mai vine noaptea târziu!”, a declarat ea.

Și a continuat: „Ilie este foarte libertin de felul lui! Dar eu l-am lăsat în pace, să fie cum vrea el. El pleacă când vrea, vine când vrea! Așa e el! Eu nu am știut că va fi așa, atunci când m-am băgat în căsnicia asta. Eu am avut o căsnicie lungă, fericită, cu fostul meu soț. Aveam cu totul altă părere despre mariaj. Am tot încercat, însă, să-l iau pe Ilie așa cum e el, cu ciudățeniile lui”, a mai spus soția marelui tenisman.

Ioana Năstase e afectată de tot scandalul cu Ilie Năstase, dar e și dezamăgită că mariajul lor nu funcționează. „Atunci când nu mai există comunicare cu celălalt partener, când unul stă mai mult singur, cum e cazul meu, se duce totul de râpă, nu?! Nu prea mai e căsătorie asta! Am stat până acum că am zis sa fiu om, să aibă și el pe cineva în caz că, Doamne ferește, i se întâmplă ceva! Are o vârstă totuși! I-am și zis: Ilie, nu mai bea! Și acum mă trezesc eu prin poze marea băutoare?! Hai să fim serioși! Am și eu familie care vede așa ceva, îi afectează astfel de scandaluri”, a spus vedeta, care are și câteva gânduri pentru Ilie Năstase.

„Să-l țină Dumnezeu sănătos și să-i lumineze mintea! Eu le duc pe toate, ca de obicei, dar, sincer, nu știu cât o să mai rezist în situația asta! Eu iubesc simplitatea! Văd altfel căsătoria! Nu-mi place sa fiu târâtă în mocirlă! O să vedem cu divorțul…”, a încheiat ea.

Nu e prima oară când sunt la un pas de divorț

De 4 ani, Ioana Simion este împreună cu Ilie Năstase, iar relația lor nu a fost lipsită de momente tensionate. Cei doi au fost de mai multe ori la un pas de divorț, însă de fiecare dată s-au împăcat.

Ioana Simion anunța de fiecare dată divorțul de Ilie Năstase, însă alegea într-un final să retragă actele. Soția fostului mare jucător de tenis a dat mai multe detalii despre momentele în care a depus actele de divorț, dar și ce a determinat-o să renunțe la despărțire.

„Toată lumea s-a întrebat de ce nu am divorțat de Ilie?! Se știe însă prin ce a trecut Ilie ultima dată. Băgasem actele, dar Ilie a venit la mine să se vaite că îi plesniseră niște vase de sânge! Așa m-a făcut să-mi retrag cererea! Nu m-a lăsat inima, pur și simplu! Am vrut să nu-mi fac păcate cu el! Eu m-am sacrificat, m-am lăsat pe mine pentru Ilie. Dumnezeu știe peste câte am trecut eu în căsnicia asta și le-am înghițit pe toate! Ilie era terminat acum, dacă nu eram eu lângă el!”, a declarat Ioana Năstase, în exclusivitate, pentru Click!

Până în prezent, Ioana Simion a avut două tentative de divorț, însă de fiecare dată s-a răzgândit. Soția lui Ilie Năstase nu s-a ferit niciodată să vorbească despre certurile pe care le avea cu partenerul ei.

