Filă cu filă, moment cu moment și piesă cu piesă se construiește sezonul 10 „Vocea României”. Antrenorii își pregătesc cele mai puternice echipe, iar emoțiile de pe scenă sunt din ce în ce mai mari. Este etapa în care ține doar de cei care urcă pe scenă să întoarcă scaunele și să continue pe notele muzicale de pe una dintre cele mai mari scene. „Nu caut să câștig, caut să cânt, să trăiesc, din nou, acele emoții”, a spus, aseară, unul dintre concurenți.

Ioana Vecerdea, tânăra de 18 ani care a ales să meargă mai departe cu Tudor Chirilă, a povestit cât de importantă este muzica pentru ea și de ce a ales să vină la „Vocea României”: „Probabil mi-am pierdut încrederea în mine în momentul în care am fost judecată de oameni, de colegii de clasă, legat de modul în care arăt. Inclusiv profesorii mă judecau. Am realizat că oamenii, indiferent de situație, or să comenteze. Muzica este modul în care mă exprim cel mai bine, e un fel de terapie”.

Lista propagandiștilor care au inventat „denazificarea" și care au incitat la invadarea Ucrainei – presa ucraineană

„Știu că par, câteodată, balaur, dar nu sunt chiar ce par. Pot să fiu un tip cald și bun, dar și serios, și organizat”, i-a spus Tudor Chirilă.

Ioana este din Sibiu și adoră să cânte. Tânăra a povestit că la școală a avut parte de bullying și primea deseori porecle răutăcioase.

„Simțeam că nu mă pot ridica la standardele societății și că trebuie să slăbesc, să fiu șnur. Apoi mi-am dat seama că trebuie să fiu fericită cu mine, sănătoasă. Abia aștept să ajung pe scenă, e un fel de terapie. Muzica îmi îmbunătățește starea orice ar fi”, a spus tânăra.

Ioana a cântat melodia „History Repeating” și i-a impresionat pe Irina Rimes și Tudor Chirilă.

