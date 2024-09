Când începe Vocea României 2024

Vocea României, unul dintre cele mai apreciate show-uri ale tuturor timpurilor, revine în această toamnă pe micile ecrane, la Pro TV, cu cel de-al 12-lea sezon.

​Show-ul va începe pe data de 13 septembrie și se va difuza în fiecare vineri, de la 20.30.

Cine prezintă Vocea României 2024

Așa cum v-ați obișnuit deja, emisiunea Vocea României 2024 va fi prezentată de Pavel Bartoș, care va transmite emoțiile concurenților până în casele telespectatorilor. În luna iulie, el a anunțat pe pagina sa de Facebook începerea filmărilor la Vocea României 2024.

„Să fie voce! Am început filmările la Vocea României, al 12-lea sezon! Pregătit pentru tot și toate și aici mă refer în primul rând la antrenori și concurenți! Să fie cel mai bun sezon, dragii mei Smiley, Theo Rose, Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă și dragă toată echipa Vocea României și aici vorbim de aproape 200 de oameni! ”, a transmis el.

Cine sunt jurații de la Vocea României 2024

Antrenorii Tudor Chirilă, Irina Rimes, Horia Brenciu & Theo Rose și Smiley sunt pregătiți să asculte vocile concurenților deja înscriși în concurs, să aleagă cele mai inedite timbre vocale și să le ofere telespectatorilor un spectacol de neuitat.

Fiecare dintre ei își dorește să câștige finala, iar pentru asta, audițiile pe nevăzute sunt încărcate cu decizii importante, întrucât nu este suficient doar să se întoarcă, ci și să găsească argumentele potrivite pentru ca participanții să vină în echipa lor, dacă aceștia vor convinge mai mulți antrenori.

Tudor Chirilă, antrenor la Vocea României 2024

Tudor Chirilă a câștigat Vocea României 2023 cu Alexandra Căpitănescu. „A fost un sezon extraordinar. A fost cea mai grea decizie la piesele Alexandrei, mai ales la piesa principală. Am ascultat mult, m-am conectat cu publicul și am înțeles că oamenii vor rock. Am închis un cerc început în 2014 cu Tiberiu Albu, care a cântat cu Irina Baianț, iar acum Alexandra cu partenerul Irinei, din musical, Adrian Nour.

Sunt la al șaselea trofeu, este important să mă lupt pentru concurenții mei. Când oamenii vin cu mari speranțe, avem responsabilitatea față de ei, mai ales în finală. Le mulțumesc celor care au comentat și mi-au dat direcția, tuturor celor din jurul meu (Irina Baianț, echipa de producție, band-ul și toți cei care au sprijinit momentele – sper să nu uit pe cineva, din cauza emoțiilor), dar mai ales publicului, care anul acesta m-a ghidat”.

Theo Rose și Horia Brenciu, antrenori la Vocea României 2024

Theo Rose, în vârstă de 26 de ani, face parte din anul 2022 din echipa emisiunii „Vocea României”. Prima dată, ea a împărțit scaunul cu Smiley, iar acum împarte scaunul cu Horia Brenciu.

Irina Rimes, antrenoare la Vocea României 2024

Din 2018, Irina Rimes e antrenoare la Vocea României. „Vocea României este ceva ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, este ca un vis împlinit. Mi-am dorit de atâtea ori să strig în gura mare cât de importantă este emoţia, cât de important este mesajul, importanţa de a transmite ce cânţi. Aceasta este cheia către sufletul omului.

Vocea este aceea care te atinge, care te face să tresari, indiferent că e o piesă veselă sau una tristă. Eu asta ştiu să fac, asta vreau să-i învăţ pe concurenţii din echipa mea sa facă. Sunt gata să mă implic 120% în tot ce va însemna progresul lor în acest show. Vreau să adun în echipa mea oameni talentaţi, care să fie deschişi să încerce şi ceva nou. Nou pentru ei, dar şi pentru noi. Va fi un sezon productiv, cu multă ambiţie şi determinare. Eu vin cu o tonă de entuziasm şi poftă de muncă şi vreau să o împărtăşesc cu toată lumea”, spunea vedeta acum șase ani.

Smiley, antrenor la Vocea României 2024

Cu o experiență de 11 sezoane, Smiley a scris istorie în show-ul „Vocea României” și a debutat cu o victorie în primul sezon, atunci când i-a fost mentor lui Ștefan Stan. Cu expertiza sa, Smiley continuă să descopere cele mai bune voci și toamna aceasta!

În ce zi va fi difuzată emisiunea Vocea României 2024

Vocea României 2024 începe pe 13 septembrie, la Pro TV. Show-ul se va difuza în fiecare vineri, de la 20.30, în același timp pe Pro TV România și pe voyo.ro. Vocea României va putea fi urmărită și în reluare în fiecare sâmbătă, de la 16.00, tot pe Pro TV.

Care este premiul la Vocea României 2024

Premiul cel mare de la Vocea României 2024 constă în suma de 100.000 de euro.

Cine au fost câștigătorii Vocea României în anii trecuți

Sezonul 1 – Ștefan Stan

Sezonul 2 – Julie Mayaya

Sezonul 3 – Mihai Chitu

Sezonul 4 – Tiberiu Albu

Sezonul 5 – Cristina Bălan

Sezonul 6 – Teodora Buciu

Sezonul 7 – Ana Munteanu

Sezonul 8 – Bogdan Ioan

Sezonul 9 – Dragoș Moldovan

Sezonul 10 – Iulian Nunucă

Sezonul 11 – Alexandra Căpitănescu

