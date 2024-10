În această seară, de la 20:30, 13 concurenți vor veni să-și urmeze visurile și să facă show pentru milioane de oameni. Antrenorii caută vocea câștigătoare și sunt gata să se lupte pentru ea, prin diferite… strategii.

„Te vreau foarte tare în echipa mea – vorbesc ușor, să nu te sperii, vorbesc clar ca să mă fac înțeles. Rostul meu la Vocea României este să muncesc pentru concurenții mei, să facă cele mai frumoase momente ca o piramidă al cărei vârf se numește: finalistul din echipa Tudor”, va spune Chirilă în această seară.

Totuși, Irina Rimes va veni cu o nouă strategie: „Nu am mai făcut asta până acum! În general, noi ne luptăm pentru a ne construi echipele și a obține voci foarte bune. Eu voiam să vă propun să nu ținem nicio pledoarie și să o lăsăm pe ea să aleagă cu feelingul”, dacă vor lua antrenorii în considerare această nouă abordare sau dacă o va putea respecta chiar ea, vedem în doar câteva ore.

Mulți dintre cei care vin pe scena de la Vocea României o fac în urma unor decizii care le-au schimbat viețile: „Până acum, am lucrat în IT, de 11 ani. Am avut curajul de a renunța la un job foarte bine plătit și stabil și a-mi urma visul”; „Vreau să le arăt tuturor că și cu o problemă cum am avut eu, tot poți să reușești să ajungi acolo unde vrei, dacă îți dorești din suflet”, vor spune concurenții diseară.

Irina Rimes s-a certat cu Tudor Chirilă la Vocea României

Irina Rimes a oferit în cadrul interviului Fresh by Unica detalii inedite din culisele noului sezon al emisiunii „Vocea României”. Cântăreața, care s-a alăturat echipei juraților în 2018, a dezvăluit la ce se pot aștepta telespectatorii de la sezonul 12 și cum a evoluat după cearta intensă cu Tudor Chirilă din sezonul trecut.

Irina a explicat că tensiunile dintre ea și Tudor au fost inevitabile din cauza pasiunii și implicării lor în competiție. Totuși, aceste momente dificile au devenit o lecție importantă pentru ea. Atmosfera de pe platourile de filmare este, potrivit Irinei, una plină de energie și umor, dar și de momente tensionate, care aduc dinamism competiției.

Cântăreața a fost rugată să povestească un moment memorabil de pe platouri, iar primul care i-a venit în minte a fost chiar o ceartă aprinsă cu Tudor Chirilă de sezonul trecut.

„M-am certat cu Tudor foarte tare. Foarte, foarte tare. Atât de tare că el s-a dus în stânga și eu în dreapta. Am ieșit din platou. Producția s-a împărțit în două. Jumătate s-a dus să-l calmeze pe el, jumătate a venit să mă calmeze pe mine”, a declarat Irina Rimes pentru Fresh by Unica.

