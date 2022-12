Ionuț Popa a dezvăluit că nu a acceptat propunerea de la Antena 1, el vrea să fie mai mult alături de băiețelului, nu vrea însă să îl vadă alături de altei femei. Ionuț Popa e despărțit de mama copilului lui. „E adevărat, am primit propunere de la Antena 1 să fiu ispită în sezonul 7 la Insula Iubirii, dar am refuzat-o din mai multe motive. Ei m-au sunat să mă duc, dar am un băiețel și deși nu mai formez un cuplu cu mămica lui, nu aș vrea să mă vadă cu o altă femeie în pat”, a declarat el.

Și a continuat: „Mergeam doar dacă mă lăsau să fiu eu, nu să trebuiască sa fac ceva anume. Pot să ispitesc și prin felul meu de a fi, dacă sunt atrăgător pentru cineva, nu trebuie să urmez niște reguli. Să fii natural e cel mai bine, indiferent de context. Nu trebuie să mă bag cu cineva în pat sau să fac alte lucruri. Deci, da, motivul principal pentru care am refuzat această propunere este pentru că nu vreau să mă vadă băiețelul meu într-un asemenea context. Este, totuși, un reality-show, iar eu am învățat multe despre reality-show-uri, din experiența de la Survivor.

Cu mama lui David mă înțeleg foarte bine, am rămas părinții lui David și atât. Nu mai avem o altă relație în prezent. Pe plan sentimental sunt bine, sunt cu cineva acum, dar totul e la început. Nu știu ce va fi pe viitor”, a spus Ionuț Popa.

Recomandări Două zile până la momentul decisiv al Schengen: Austria amenință că mută Zidul Berlinului la Viena, presa spune că „e stilul de operetă al cancelarului Nehammer”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

El duce dorul emisiunii „Survivor” și abia așteaptă să înceapă sezonul din 2023, în luna ianuarie. „Îmi e dor maxim de Survivor. Abia aștept să înceapă, să văd echipele, să văd cum se vor descurca războinicii și ce adversari vor avea. Jungla te schimbă, nu poți învăța din experiența altora, trebuie să înveți din propria ta experiență. Faptul că nu aveam mâncare a fost cel mai greu lucru la Survivor. Am avut două momente de scurtă durată când am zis că plec, dar asta din motive pe care nu le pot dezvălui. Dar așa cum au venit, au și dispărut aceste momente. Eu sunt genul de om care nu renunță. Nu am un fel preferat de mâncare, așa că nu pot să spun că mi-a lipsit ceva în mod deosebit.

În copilăria mea au fost momente când nu aveam ce mânca, probabil de-asta nu am un fel anume preferat. Mănânc orice! Colegii mei vorbeau foarte mult de mâncare, iar eu plecam pe plajă, ca să nu sufăr. Sucuri nu beau, beau doar apă, așa că nici de sucuri nu am dus lipsa și nu mi-a fost dor. Acolo nu te gândești niciodată la țigări, alcool, sex sau altele, te gândești doar la mâncare. De fumat, nu fumez, așa că nu a trebuit să-mi fac probleme de țigări în Dominicană”, a mai spus Ionuț Popa pentru fanatik.ro.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN HERSON. Ce rămâne uman într-un război sângeros? Ucraineanul care recuperează corpurile soldaților ruși și le trimite familiilor: „Cineva trebuie să facă asta”

Cine e, de fapt, Ionuț Popa

Ionuț Popa are 34 de ani și s-a născut în Petrila, un oraș din județul Hunedoara. Concurentul a făcut parte din echipa Războinicilor la „Survivor”. El este antrenor personal din martie 2019 și are un stil de viață sănătos. În prezent, Ionuț Popa de la „Survivor România” 2022 locuiește în București. Concurentul nu este străin publicului, pentru că el a participat și la „Ninja warrior”, fosta emisiune de la PRO TV.

Pe rețelele de socializare, Ionuț Popa de la „Survivor România” 2022 este foarte activ și postează foarte multe poze din sala de fitness. Războinicul își dorește să intre în Cartea Recordurilor. „Vreau să intru în Cartea Recordurilor pentru cele mai multe Burpee-uri într-o oră. Recordul actual este de 951. Deci, practic, trebuie să fac 952 de Burpee-uri într-o oră”, a spus Ionuț Popa de la Survivor România 2022 pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „De unde sunteți?”, s-a interesat taximetristul din Qatar. Când a auzit România, n-a mai acceptat să plece! Ce a spus

Playtech.ro Tragica moarte a unui artist complet: de ce ar fi fost ucis, de fapt, Ioan Luchian Mihalea, fondatorul Song și Minisong

Viva.ro Povestea ei este cutremurătoare! Cum a murit una dintre marile actrițe ale României, după ce s-a uitat cu soțul ei la televizor

Observatornews.ro "Vă rog, iertați-mă! Îmi este greu să îl întrețin". O mamă și-a abandonat copilul de 8 luni în scara unui bloc din Bălți. I-a lăsat alături și biberonul cu lapte cald

Știrileprotv.ro Este știrea momentului în războiul din Ucraina. A fost atac pe teritoriul Rusiei

FANATIK.RO Ce avere avea judecătorul care și-a injectat benzină în vene. Gabriel Apostol a investit în titluri de stat emise de Ministerul de Finanțe

Orangesport.ro Ce i-a făcut fostul selecţioner unei jucătoare din naţionala României: ”Erau şi părinţii mei acolo. Mi se părea ireal”

HOROSCOP Horoscop 6 decembrie 2022. Gemenii nu pot nici să stea deoparte, nici să se amestece prea mult, mai ales în situațiile care nu îi privesc