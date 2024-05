Atacatorii au fugit cu două vehicule, cu un deţinut care a evadat, porivit ziarului francez. Una dintre maşini, marca Audi A5, albă, a fost descoperită incendiată în comuna Vatteville. A doua maşină, marca BMW seria 5, a fugit către Louviers, în Evreux.

Le Figaro scrie că autorii au folosit una sau mai multe arme de război. Potrivit cotidianului, evadatul este originar din Rouen și se numeşte Mohamed Amra, are 30 de ani și e unul dintre cei mai importanți traficanți de droguri din Franța, cunoscut sub porecla de Muscă, scrie Daily Mail.

Deținutul, supranumit „La Mouche” (Musca), era transportat între orașele Rouen și Evreux din Normandia, când a avut loc atacul dat de bărbați înarmați.

⚡ URGENT - #FaitsDivers : Un groupe armé a attaqué un véhicule pénitentiaire à #Incarville, #Eure, lors du transfert d'un trafiquant de drogue, causant la mort de deux agents et blessant trois autres. Le criminel, #Mohamed.A, serait déjà connu pour tentative d'homicide et trafic… pic.twitter.com/taxGXKboQM — FranceNews24 (@FranceNews24) May 14, 2024

Cea mai recentă condamnare a lui Amra a fost pentru furt, iar el are, de asemenea, o condamnare anterioară pentru tentativă de omor.

Amra a fost condamnat la 18 luni de închisoare marțea trecută de către instanța judiciară Évreux, pentru furturi calificate, în special furturi din supermarketuri și întreprinderi din suburbiile orașului Évreux, în perioada august-octombrie 2019.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Firmele care au primit, înainte de campania electorală, contracte de sute de milioane de lei de la primăriile conduse de Clotilde Armand, Radu Mihaiu și Robert Negoiță. Cine le controlează

El este inculpat pentru tentativă de omor în Saint-Étienne du-Rouvray și, de asemenea, este inculpat la Marsilia pentru omor intenționat săvârșit la 17 iunie 2022, la Aubagne, asupra unui locuitor din Dreux, într-un dosar de trafic de droguri.

La momentul atacului, el era transferat dintr-un centru de detenție în altul, pe un traseu care ar fi trebuit să fie secret.

Autostrada A154 a fost închisă către Evreux la nivelulu peajului de la ncarville, anunţă SANEF.

Urmărește-ne pe Google News