Sute de tineri manifestanţi s-au adunat în faţa Parlamentului georgian înainte de vot. Însă mișcarea de protest, la care iau parte zeci de mii de oameni aproape zilnic, nu a reuşit să determine partidul Visul Georgian, aflat la putere, să renunţe la impunerea proiectului de lege, relatează agenția France-Presse, preluată de news.ro.

În 2023, Visul Georgian a fost nevoit să abandoneze o primă versiune a proiectului sub presiunea unor manifestații de amploare.

Contestatarii numesc această inițiativă drept „legea rusă”, deoarece copiază o legislație folosită de regimul de la Kremlin pentru reprimarea disidenței. Această trimitere este deosebit de sensibilă în Georgia, o ţară din Caucaz care aspiră la Uniunea Europeană și NATO după ce a fost atacată de Rusia în august 2008. Cu toate acestea, unii politicieni de la Tblisi încă fac jocurile Rusiei.

În timpul dezbaterilor în vederea adoptării legii în ultima lectură, parlamentarii de la putere și cei din opoziție și-au împărțit pumni. Încăierări de acest fel au mai avut loc în Parlamentul georgian în ultimele săptămâni.

