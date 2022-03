Echipa formată din Jean și Ana Maria a obținut 7 pe linie din partea lui Cornel, Simona, Elwira și Mihai Petre, jurații de la „Dancing on Ice”. Nu le-a fost ușor să învețe dansul, însă el a dovedit că e ambițios și că își dorește să impresioneze în noua emisiune de la Antena 1.

„Sunt Jean Gavril. La început nu prea acceptam faptul că nu-mi ies chestii. Sunt genul de om care vrea să fie perfect totul. Când îmi relaxam glezna, cădeam. Acum înapoi la treabă. Aveam nopți în care nu puteam să mă ridic de febră musculară. Nu am venit aici să concurez contra lor, eu concurez contra mine. Duc lucrurile până la ultimul nivel. Mi-am schimbat viața de om”, a declarat Jean Gavril, conform a1.ro.

Și partenera lui a făcut declarații: „Sunt Ana Maria Ion și am 20 de ani. Voiam ca partenerul meu să fie slab, știam că Jean e slab și înalt. Știam că e motric. Înseamnă că ai potențial”.

„Nu-mi văd viața departe de gheață. Sunt una dintre cele mai bune patinatoare din România. Condițiile erau precare unde patinam înainte. Însă pasiunea și iubirea pentru gheață a câștigat. Visul meu e doar să patinez și atât, să-mi întrec limitele”, a dezvăluit Ana Maria Ion despre cauza pentru care ea și Jean Gavril dansează.

Cei doi au avut un număr special la „Dancing on Ice”, așa că notele și comentariile juraților au fost pe măsură. „Nu am văzut nimic. Aveți tot ce vă trebuie să mergeți către The best”, a spus Simona Pungă, care le-a foerit nota 7.

„Uite, de când am aflat că o să participi în această emisiune, m-am gândit ce o să faci. Știam că o să ai mult tupeu”, spune Elwira Petre care le-a oferit nota 7.

„Jean, cum spunea și Ștefan, ce am văzut în această eară, parcă ați fost două persoane diferite, foarte bine te-ai descurcat. Ai pus-o pe Ana în reflectoare. ”, spune Cornel Gheorghe care le-a oferit și el nota 7.

„Ați fost prima pereche care mi-a adus aminte de perechile pe care le vedeam la televizor. Relaxează-te Jean puțin”, a spus și Mihai Petre care le-a dat tot nota 7.

