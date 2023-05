Înainte i se spunea „grăsuțul de la Hollywood”, însă acum actorul Jonah Hill a ajuns de nerecunoscut. El a fost surprins în Malibu, iar fanii cu greu și-au dat seama cine este din cauza transformării radicale prin care a trecut.

Superstarul, în vârstă de 39 de ani, a fost imediat comparat cu personajul lui Tom Hanks din filmul „Castaway”, în timp ce și-a arătat barba uriașă și talia micuță, potrivit dailystar.co.uk. Jonah Hill a fost fotografiat, pe stradă, într-o pereche de pantaloni scurți, într-o nuanță de kaki, la care a asortat un tricou gri închis și o pereche de papuci. Tatuajele de pe brațe și picioare ieșeau în evidență.

Actorul a slăbit foarte mult, însă a adoptat și un nou look. Nu s-a mai tuns și nu s-a mai bărbierit de luni bune, astfel că părul său ondulat nu a putut trece neobservat. După ce imaginile cu Jonah Hill au apărut în presă, fanii au făcut diverse observații. Un fan a scris: „De ce arată ca Tom Hanks în Castaway?”, iar un alt fan l-a completat: „Arăta de parcă ar fi fost o dublură în filmul Castaway”.

Comentariile au continuat: „Îl iubesc pe Jonah indiferent. Fă ceea ce te face fericit”, „Te rog, dă-mi magia asta”, „Arată bine”.

Jonah Hill și Olivia Millar vor fi părinți pentru prima dată

În presa internațională se zvonește că Jonah Hill așteaptă primul copil cu iubita lui, Olivia Millar, după ce au apărut speculații și despre o logodnă. Iubita actorului a fost văzută purtând un inel cu diamante, ceea ce a stârnit multe semne de întrebare în rândul fanilor. Jonah Hill și Olivia Millar ar fi fost văzuți la cumpărături într-un magazin de copii, iar vânzătoarea ar fi confirmat că iubita starului de la Hollywood este însărcinată.

Despre Jonah Hill

Jonah Hill Feldstein, cunoscut ca Jonah Hill, s-a născut pe 20 decembrie 1983. Este un actor, producător, scenarist, comediant și actor de voce american. A fost nominalizat de două ori la Premiile Oscar, pentru interpretările din filmele Moneyball: Arta de a învinge (2011) și Lupul de pe Wall Street (2013). El este, de asemenea, cunoscut pentru rolurile sale din Superbad (2007), Knocked Up (2007), Funny People (2009), Get Him to the Greek (2010), 21 Jump Street (2012), și A venit sfârșitu’! (2013), precum și pentru rolul său de voce în How to Train Your Dragon (2010).

FOTO: Profimedia, Hepta

