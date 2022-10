Jurații „Stand-Up Revolution”, uimiți de momentele a doi concurenți care nu au mai făcut niciodată glume în public. Teo: „Este incredibil că e prima oară când faci asta“

În vârstă de 33 de ani, Vlad Olteanu a dezvăluit că are un copil mic, este căsătorit și apariția la Stand-Up Revolution reprezintă o provocare, întrucât nu a mai performat niciodată pe o scenă, în fața oamenilor. Pe juraţi i-a cucerit cu momentul său: „(…). Ne-am mutat acum la socri și e neplăcut. Dar nu din cauza lor, ei sunt super de treabă, ne înțelegem extraordinar. Problema e că atât eu, cât și socrii mei n-o mai suportăm pe nevastă-mea. Chiar am vorbit cu ei, ne gândeam să-i spunem să se mute“.

„Este incredibil că e prima oară când faci asta pe o scenă atât de mare! Foarte bine pus la punct, bravo!”, i-a spus Teo, iar Vio a completat şi el, în backstage: „E un om care n-a urcat niciodată pe o asemenea scenă, n-a făcut stand-up; şi să vină, să aibă glume atât de bune?!“.

Augustin Zainea este viral pe TikTok și, în urmă cu aproape un an, a renunțat la job ca să facă doar content pentru cunoscuta rețea de socializare. „(…). Da, am fost doi ani împreună și, după doi ani de relație, mi-a spus: «Știi… noi nu mai suntem compatibili». Și nu înțeleg cum e treaba asta cu: «Nu suntem compatibili». Adică, tu, doi ani, n-ai citit horoscopul, n-ai ascultat ce-a spus Minerva și, după doi ani, ai intrat pe un site de astrologie, ai căutat: «compatibilitate Fecioară-Taur» și ai decis că noi nu mai suntem buni împreună”.

Momentele celor doi concurenți pot fi urmărite integral în această seară, începând cu ora 20.30, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Totodată, telespectatorii vor descoperi în echipa cărui jurat au ajuns în urma votului publicului, însă și cum s-au descurcat contracandidații lor.

