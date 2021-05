Cântăreața Misty a mărturisit de curând într-o emisiune de televiziune că și-a făcut o intervenție non-invazivă la nivelul feței, pentru a scăpa de un rid de expresie. Mai mult, aceasta a dezvăluit că vrea să apeleze la bisturiu pentru a-și pune implanturi mamare, dar va amâna operația dacă va rămâne însărcinată cu al doilea copil.

„Acest rid dintre sprâncene era foarte pronunțat, mă deranja și mi se părerea că îmi punea mulți ani în plus. Mi l-a rezolvat doamna doctor. Într-un viitor îmi doresc o intervenție chirurgicală sau poate două.

Am zis că dacă o să mai am un bebe, o amân, dar dacă nu, aș vrea implant mamar într-un viitor apropiat sau îndepărtat. O viață avem, nu?”, a dezvăluit aceasta conform wowbiz.ro.

Misty trăiește de ani buni o poveste de iubire cu Keo, cei doi au împreună și o fetiță. De-a lungul anilor, cei doi au luptat mult pentru a-și salva relația.

„Da, noi am trecut prin foarte multe, am luptat și am muncit amândoi să ne salvăm relația. Arya (n.r. – fiica lor) ne-a unit și mai mult într-adevăr, ne-a făcut să fim o echipă și mai bună pentru ea!

Suntem mai fericiți ca niciodată de când o avem pe Arya, nici nu mai ne amintim cum era viața fără ea… o iubim nespus de mult! Este peste orice ne-am fi putut noi imagina. Îți dai seama că ai cunoscut iubirea adevărată, absolută, perfectă atunci când ai un copil”, a declarat Misty pentru ciao.ro.

