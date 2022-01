Într-un an, Andreea Mantea s-a îngrășat 14 kilograme, iar acum este mai hotărâtă ca niciodată să își recapete silueta. În prezent, vedeta are 66 de kilograme și își dorește să ajungă la 52. Pentru a slăbi, ea merge la sală și are grijă la alimentație.

În weekend, Andreea Mantea nu a respectat dieta, astfel că s-a simțit foarte vinovată. Pentru a „repara” greșeala, prezentatoarea emisiunii „O nouă șansă” a mărturisit că va merge zilnic la sală. De asemenea, ea a dezvăluit câteva dintre trucurile la care apelează pentru a scăpa de kilogramele în plus. Imediat după ce se trezește, Andreea Mantea face cardio, pe stomacul gol.

„După destrăbălarea din acest weekend, va trebui să merg la sală în fiecare zi. Recunosc că am greșit, măcar nu am greșit mult. Dar va trebui să merg la sală în fiecare zi. Și pe lângă sală, va trebui să folosesc banda în fiecare dimineață pe stomacul gol, proaspăt trezită, un pic de apă, poate și cafea. Să stau minimum 45 de minute pe bandă. Mă rog, să stau… Să merg, să alerg. Mă simt foarte vinovată!”, a spus Andreea Mantea pe una dintre rețelele de socializare.

Antrenamentele cardiovasculare efectuate dimineața pe stomacul gol ajută la arderea mai rapidă a grăsimii. Explicația ar fi că organismul este mai predispus să își folosească propriile rezerve de grăsime pentru energie, în loc să îți ia energia din alimentele pe care le-ai mâncat.

Andreea Mantea: „Metabolismul meu nu mai funcționează la fel ca acum câțiva ani”

Prezentatoarea TV este mai hotărâtă ca niciodată să revină la silueta ei. După ce mai multe persoane au întrebat-o dacă este însărcinată, Andreea Mantea a decis să slăbească. Ea merge la sală și este atentă la alimentele pe care le consumă.

„Rezoluție, dorință sau, mai bine zis, nevoie! Am 66 kg și vârsta la care metabolismul meu nu mai funcționează la fel ca acum câțiva ani… și vreau să ajung înapoi la 52 kg. Mai mult decât atât, aș vrea să încerc să mă mențin la acea greutate. Voi renunța la tot ce îmi face rău și voi urma un stil de viață sănătos! Va fi greu pentru că sunt pofticioasă, dar dacă voi face suficientă mișcare, voi putea să mai și trișez o dată la două săptămâni. Dar să știți că nu iei în greutate doar dacă mănânci până uiți sau ești comod/ă. Stresul, agitația sau anumite probleme care te consumă prea mult duc la acest luat în greutate sau diverse probleme de sănătate. Acum două zile mi-am făcut o promisiune și sper să reușesc! Tineți-mi pumnii! ???”, a scris Andreea Mantea pe Instagram.

