„Noi nu prea vorbim așa de planuri, mai mult presa, este nerăbdătoare să ne vadă în această ipostază. Toate la rândul lor pentru că eu nu mă grăbesc niciunde și nici el. Consider că lucrurile care vin lin, curat și de la sine înțeles, lucrurile merg foarte bine”, a spus Larisa Iordache la Antena Stars, potrivit Spynews.

Larisa Iordache își dorește o nuntă într-un cadru restrâns, unde să fie alături doar persoanele dragi, care le sunt alături indiferent de context.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Având în vedere că a început sezonul nunților și am fost la câteva până acum, am văzut câtă bătaie de cap există în spatele unei nunți. Consider că prea multă bătaie de cap nu are rost, la momentul ăsta. Cred că e bine să faci ceva micuț, drăguț, eu așa văd. Ceva mic, draguț cu oamenii care te iubesc necondiționat, care au fost alături de tine în momentele dificile și în momentele în care ai câștigat”, a mai spus gimnasta.

Recomandări Mame, bunici, profesioniști. „Eram mecanic”, „Îmi plăcea să schiez” – Cine sunt bătrânii abuzați în azilele groazei

Larisa s-a retras din activitate, la finalul anului 2021, însă a devenit antrenoare la un cunoscut club sportiv din București. Și iubitul ei este campion național cu CSM Constanța, la tenis de masă.

Larisa Iordache și Diana Bulimar au participat la America Express

Larisa Iordache și Diana Bulimar au participat împreună la America Express, însă acestea au fost eliminate înainte de finala show-ului. Gimnasta Larisa Iordache a vorbit despre ce s-a întâmplat pe traseu.

„Valul care a fost după eliminarea noastră a fost unul foarte plăcut. Până la urmă, viața de sportiv te învață să accepți momentele dificile pentru a merge mai departe. Nu putem să facem ca o tragedie, nu este o tragedie.

A fost un capitol din viața noastră pe care l-am acceptat cu drag și l-am experimentat cu entuziasm. Desigur, am învățat foarte multe din asta. Eu, cel puțin, am învățat multe, mi-am depășit anumite limite pe care le aveam din punct de vedere emotional. Pot să zic că sunt mulțumită, indiferent de cât am stat. Am văzut și probele care au urmat, era ceva crunt pentru mine.

Probele cu mâncatul mă dădeau gata. Era clar că Diana trebuia să facă un efort dublu pentru amândouă. Sunt fericită cu experiența pe care am avut-o și până la urmă, viața continuă, nu se oprește la o etapă pe care ai avut-o”, a spus Larisa, după ieșirea din competiție, pentru Ego.

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO El este actorul din Las Fierbinți care și-a băgat copiii în serial. Micuții au fost la filmări cu Bobiță, Giani și Dorel

Știrileprotv.ro Cod roșu de frumusețe! Larisa Iordache, apariție de senzație la piscină. „Un corp perfect” | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Drama celor două femei, mamă şi fiică, care voiau să-şi înece durerea în apele Mureşului. Daniela le-a dat eroic o nouă şansă la viaţă: "Minunea lui Dumnezeu!"

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro 'De când îi cresc pe ei, cred că înțeleg mai bine bărbații'. Aylin Cadîr, confesiuni despre soț și cei doi copii