În acest weekend, Laura Cosoi, însărcinată în 7 luni, a făcut publice imagini emoționante din timpul unei mese în familie, în care i-a surprins și pe părinții soțului ei, Cosmin Curticăpean.

„Cei mai bogați bunici din Univers”, a scris Laura Cosoi în descrierea unei imagini cu părinții soțului său și fetele lor. În urmă cu ceva ani, Laura spunea că are o relație specială cu soacra ei, care și-a aniversat ziua de naștere în acest weekend.

Actrița este însărcinată pentru a cincea oară și se bucură din plin de această perioadă. În curând, ea și Cosmin Curticăpean își vor ține în brațe cea de-a cincea fetiță.

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie numeroasă și unită. Cei doi au deja patru fetițe – Rita, Vera, Lara și Aida – iar acum se pregătesc să-și întâmpine cel de-al cincilea copil. Anunțul sarcinii a fost primit cu mult entuziasm, iar Laura Cosoi nu a ezitat să împărtășească momentele speciale din această perioadă.

„Tăticul chiar e curajos, și a zis cineva: ăsta da bărbat! Îți dai seama că e greu cu atâtea femei care vorbesc încontinuu. Încă Aida nu verbalizează, dar e foarte vocalistă, așa își cere dreptul, dar în principal el este cel care ne susține, ne încurajează, ridică moralul, ne îmbrățișează, ne șterge lacrimile, el e omul nostru de bază.”, declara Laura Cosoi cu ceva vreme în urmă.

