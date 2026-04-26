Oprit de polițiști în trafic de două ori în 30 de minute

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Murgeni din județul Vaslui, au oprit de două ori, în intervalul 13:20–13:50, un șofer de 26 de ani. Situația a fost relatată pe rețelele de socializare de Sindicatul Europol.

„La ora 13:20, pe strada Ghenuta Coman (orașul Murgeni n.r.), le-a atras atenția modul în care un autoturism era condus de către un bărbat de 26 de ani. După efectuarea semnalului regulamentar de oprire, au procedat la testarea acestuia cu etilometrul, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul refuzând prelevarea de mostre biologice”, au precizat reprezentanții Sindicatului Europol.

După aproximativ 30 de minute, același șofer a fost depistat pe o altă stradă din orașul Murgeni.

„După doar 30 de minute (da, ați citit bine…), la ora 13:50, pe strada Emil Juvara, aceeași persoană, conducând același autoturism, a fost depistată din nou conducând, deși nu mai avea acest drept. A fost realizată o nouă testare, conform procedurilor, rezultatul de această dată fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Povestea s-a repetat în privința recoltării probelor biologice, acesta refuzând procedura și de această dată”, potrivit sursei citate.

Șoferul a fost reținut

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele conducătorulu auto. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Pentru publicul larg ar rezulta că șoferul a comis 4 infracțiuni: 2 x conducerea unui vehicul sub influența alcoolului; 2 x refuz de prelevare a probelor biologice. Însă, din punct de vedere juridic, vorbim doar de 3 infracțiuni, respectiv: 2 de refuz de prelevare a probelor biologice; 1 de conducerea unui vehicul având permisul de conducere suspendat”, explică Sindicatul Europol.

Mesajul polițiștilor rămâne simplu și ferm: „Drumul public nu este loc de experimente sau de «încă o încercare»”.

