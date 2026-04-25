Au primit tratament recomandat pentru boala Parkinson

Este vorba de un bărbat, de 27 ani, care în urma unui accident rutier a fost rănit grav, și o mamă a opt copii, operată pe creier, care după intervenția chirurgicală s-a confruntat cu un accident hemoragic. Medicul neurolog Renică Diaconescu a numit aceste cazuri, într-un clip video postat pe Facebook de SJU Slatina, „două minuni de Paște”.

Cei doi pacienți au fost aduși la unitatea medicală de la două spitale de rang superior, care le-au dat șanse infime de recuperare. Persoanele sunt recuperate acum peste 70% și pot avea o viață normală.

Medicul a început reabilitarea celor doi pacienți folosind un tratament nou, care este indicat și aprobat pentru boala Parkinson. Acesta este aplicat frecvent în clinici din SUA și Canada.

Familia tânărului a crezut că „vor fi ultimele clipe ale lui și că totul s-a terminat”

Tânărul a ajuns la SJU Slatina, la cererea părinților, după ce a suferit un traumatism cranian în urma unui accident de mașină.

„A fost operat și s-a întors la noi, la cererea părinților, crezând că vor fi ultimele clipe ale lui și că totul s-a terminat… Am început reabilitarea lui cu un tratament nou. (…) Tânărul a început să conștientizeze, să miște mâinile și picioarele pentru că era tetraparetic (slăbiciune musculară la nivelul mâinilor și picioarelor n.r.). A fost coborât din pat și a început să meargă. A început să se alimenteze singur și a început să vorbească”, a povestit medicul.

Tânărul a fost externat, însă va reveni curând pentru reluarea recuperării, folosindu-se același tratament, a precizat medicul.

Dacă ar fi oameni ca dumneavoastră, s-ar schimba lumea”

În ceea ce o privește pe femeie, aceasta a suferit o hemoragie puternică în urma unei operații pe creier.

„Cealaltă pacientă este o doamnă, mamă a opt copii, care a fost operată pentru tumoră cerebrală. După operație a fost un incident și s-a produs hemoragia cerebrală masivă, a intrat în comă. Trimisă într-adevăr la noi în secție, considerându-se că este sfârșitul ei”, a explicat dr. Diaconescu.

Șansele de recuperare erau tot aproape de zero, însă tratamentul a dat rezultate și în cazul ei. „Doamna respectivă s-a întors cu câteva zile înainte de Paște acasă în mijlocul copiilor” a continuat medicul.

Dr. Renică Diaconescu a mai spus că femeia este recuperată 80-90%, iar tânărul – 70%.

„Oameni ca dumneavoastră dacă ar fi așa, s-ar schimba lumea”, a spus femeia, mulțumind doctorilor.







