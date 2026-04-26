Românii, arestați când încercau să părăsească Austria

Autoritățile precizează că investigațiile au fost desfășurate de Biroul Poliției Criminale de Stat din Austria Inferioară – Unitatea de Investigare a Furturilor, care a documentat o activitate infracțională desfășurată pe parcursul mai multor luni. 

Concret, polițiștii austrieci erau pe urmele românilor încă de vara trecută, din iulie 2025.

Ancheta vizează o serie de spargeri la firme și șantiere din Austria Inferioară, Austria Superioară și Viena, unde suspecții ar fi furat în special tamburi de cablu din cupru și utilaje de construcții.

Potrivit autorităților austriece, bunurile furate ar fi fost ulterior transportate în România pentru valorificare. 

Poliția a reușit să identifice vehiculele folosite, iar Parchetul din Linz a emis un ordin de supraveghere.

Suspecții au fost interceptați în momentul în care încercau să părăsească Austria.

„În drum spre România, cei șapte suspecți, cetățeni români cu vârste cuprinse între 29 și 37 de ani, au fost opriți și arestați pe autostrada A1, în apropiere de Oed”, se arată în comunicat.

În timpul perchezițiilor, poliția a recuperat „rolele de cablu furate și uneltele folosite în comiterea infracțiunii”.

După audieri, suspecții au „mărturisit în mare parte”, potrivit poliției austriece. La solicitarea Parchetului din Linz, aceștia au fost plasați în arest preventiv.

Ancheta a scos la iveală și alți doi complici români, pentru care au fost emise mandate europene de arestare de către Parchetul din Viena.

22 de infracțiuni în mai multe regiuni din Austria

Grupul este suspectat de cel puțin 22 de fapte penale, furturi de pe șantiere, spargeri de firme și furturi de utilaje, desfășurate în perioada iulie 2025 – noiembrie 2025.

Printre cazurile documentate de poliție se numără:

  • furturi de plăci vibratoare și utilaje de construcții
  • sustragerea de cupe de excavator
  • furturi repetate de cabluri de cupru
  • mai multe spargeri în Viena și zonele învecinate

De exemplu: „În seara zilei de 23 noiembrie 2025, suspecții au intrat în Austria din România și au petrecut noaptea la Viena. A doua zi, două vehicule care transportau șapte suspecți s-au deplasat în zona Linz, unde, în noaptea de 25 noiembrie 2025, au comis un jaf la o firmă din St. Florian nr. 4490 și au sustras cabluri de cupru în valoare de 11.000 de euro.”

Potrivit autorităților, valoarea bunurilor furate se ridică la aproximativ 210.000 de euro, la care se adaugă pagube materiale de circa 3.200 de euro.

Cazul este în continuare investigat de autoritățile din Austria, în colaborare cu Parchetul din Linz și Viena. Ancheta vizează stabilirea completă a rețelei și a întregii activități infracționale a grupului.

De altfel, românii sunt pe primul loc în topul infractorilor străini din Austria. Aproape 19.000 de suspecți au fost identificați într-un singur an.

