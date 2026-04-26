Stâlpul o lovește pe femeie

Momentul dramatic a fost surprins de camera de bord a unui autoturism aflat în zonă. Imaginile arată cum stâlpul cedează și o lovește pe femeie exact în timp ce aceasta trecea pe acolo.

Printr-un noroc uriaș, un copac din apropiere a atenuat căderea stâlpului, împiedicând astfel strivirea mamei și a copilului.

Un bărbat care îi însoțea pe cei doi a sărit imediat în ajutorul lor pentru a-i ridica.

Haos și pagube materiale în județ

Incidentul din Miroslava a avut loc pe fondul unor condiții meteorologice severe, care au generat situații periculoase în întreg județul Iași.

Vântul puternic a provocat numeroase incidente în municipiul Iași, lăsând în urmă pagube materiale substanțiale.

Fenomenele extreme s-au produs sub incidența unei avertizări de tip Cod Portocaliu de vânt puternic, emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru Iași și alte județe din regiunea Moldovei, valabilă în intervalul orar 12:00 – 18:00.

