Anamaria Prodan a spus de multe ori că Laurențiu Reghecampf nu se mai implică în creșterea lui Bebeto și că nu vine să-l vadă. De asemenea, impresara susținea că antrenorul a lipsit de la cele mai importante evenimente din viața fiului lor, iar adolescentul a suferit enorm.

Invitat la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Laurențiu Reghecampf a recunoscut că nu are o relație foarte apropiată cu fiul său, deși și-ar dori ca acest lucru să fie din nou posibil. Antrenorul spune că așteaptă ca Bebeto să mai crească și să aibă o discuție serioasă cu el.

„Cu Bebe relația nu este încă 100% ok, dar, cu siguranță, în scurt timp, relația va intra pe un drum normal. Nu este spre bine, deocamdată, dar sunt sigur că el va crește, va înțelege lucrurile și vom avea, la un moment dat, o discuție amândoi, fără să fie controlat de nimeni. (…).

Mie nu-mi convine să am o relație cu Bebe și să o sun pe Ana (n.r. – Prodan) să-i cer voie, cum este acum. Cu toate că ea declară peste tot că eu nu mă ocup, dar eu m-aș ocupa și aș face foarte multe lucruri dacă aș fi lăsat. Dar nu să fiu controlat. Nici măcar nu m-am dus cu poliția, să pun copilul să aleagă… mergi cu taică-tu, niciodată!

Pentru că, în primul rând, mă gândesc la el. Eu înțeleg că sunt foarte multe lucruri pe care le-a realizat după ce am băgat divorțul, dar îmi doresc să am o relație liberă, sinceră. (…) Eu nu-l condamn pe Bebe pentru că în sufletul lui e supărat. E dreptul lui să fie supărat. Chiar mă bucur să-mi zică în față lucrul ăsta, dar, în același timp sunt sigur că împreună vom trece peste acest lucru și vom avea o relație așa cum am avut-o întodeauna”, a dezvăluit Laurențiu Reghecampf, în podcast-ul lui Nasrin Ameri.

Anamaria Prodan, noi dezvăluiri despre Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a făcut noi declarații despre fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara a fost invitată în ediția de seară a emisiunii Xtra Night Show, unde a susținut că fostul ei soț are datorii și că este executat silit.

„Trei săptămâni am fost liniștită mi-am făcut businessurile în America am stat frumos cu Ronald ne-am simțit bine. Când am venit acasă am luat-o de la început. (…) Eu cred că într-adevăr Laur are probleme financiare. Eu asta cred.

Să dea Dumnezeu să mă înșel, dar… (…) Să nu poți să-ți plătești datoriile către Craiova, și să te execute silit Craiova, și să fim puși în situația… eu și copiii să primim acasă notificările toate cum că te va executa de părțile tale din casă mi se pare o nebunie. E vorba de aproape 400.000 €“, a spus Anamaria Prodan, potrivit Spynews.

Cu privire la poza în care Laurențiu Reghecampf a fost surprins în timp ce își turna alcool în pahar, Anamaria Prodan spune că a rămas șocată.

„Am rămas șocată când am văzut imaginile. După ce muncești vreo 16 ani să faci o imagine,(…) Să dai satisfacție tuturor gurilor rele care te-au făcut zob toată viața că ești bețiv că nu pot să stai fără alcool… (…) Este treaba lui, el își face drumul lui în viață, dar păcat. La cât m-am bătut cu toată România și cu toți greii fotbalului să nu mai vorbească de bețiile lui Reghe, astăzi dă satisfacții tuturor…”, a mai spus Anamaria Prodan.

