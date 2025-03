Anamaria Prodan și iubitul său, campionul mondial la box Ronald Gavril, au fost în centrul atenției la Gala Women in Power Inspired by Anamaria Prodan, eveniment grandios desfășurat pe 21 martie la Craiova. Cuplul a impresionat prin eleganță și rafinament, iar prezența lor a adăugat un plus de strălucire unei seri dedicate excelenței feminine.

Celebra impresară a apurtat o rochie spectaculoasă, neagră, cu accesorii prețioase. Nici bijuteriile scumpe nu au lipsit, iar Anamaria Prodan a purtat un inel strălucitor care a atras atenția tuturor.

Ce spune Anamaria Prodan despre evenimentul pe care l-a organizat

Ajunsă la cea de-a doua ediție, gala a fost organizată de Anamaria Prodan și Dana Enache și a reunit aproape 1.000 de invitați, într-o atmosferă de poveste. Evenimentul a celebrat 30 de femei excepționale, care prin muncă, talent și determinare au devenit adevărate modele în domeniile lor de activitate.

„Suntem profund emoționate și mândre să vedem cum acest proiect prinde aripi și crește cu fiecare ediție. Craiova a devenit epicentrul puterii feminine, al excelenței și al inspirației, iar această gală este dovada că femeile pot și trebuie să fie recunoscute pentru impactul pe care îl au asupra societății”, au declarat organizatoarele Anamaria Prodan și Dana Enache.

Atmosfera a fost una spectaculoasă, presărată cu discursuri motivaționale și momente artistice de excepție, susținute de Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Zorina Balan. Anamaria Prodan, vizibil emoționată, a subliniat că „Women in Power nu este doar o gală, ci un fenomen care redefinește statutul femeii în societate și inspiră generații întregi”.

Evenimentul a fost un adevărat spectacol al eleganței și rafinamentului, iar Anamaria Prodan și Ronald Gavril au demonstrat încă o dată că formează un cuplu puternic și admirat.

