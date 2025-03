Invitat în podcastul „I am media”, găzduit de Victor Vrînceanu, jurnalistul sportiv Costin Ștucan a vorbit despre Anamaria Prodan, pe care a avut-o invitată de multe ori în emisiunile lui, fie că el se afla la PRO TV sau la Gazeta Sporturilor.

Deși podcastul încă nu a fost postat pe YouTube, jurnaliștii de la iAMsport au oferit deja pe site o mică parte din dialogul care a avut loc între Victor Vrînceanu și Costin Ștucan.

Din câte se pare, Costin Ștucan a caracterizat-o pe Anamaria Prodan în fața lui Victor Vrînceanu, iar cuvintele folosite nu au fost unele chiar măgulitoare.

VEZI GALERIA FOTO

Chiar dacă a spus că este prieten acum cu Anamaria Prodan, Costin Ștucan a spus despre aceasta că are multe păcate și inventează mult, dar nu este deloc un demon, așa cum pare la televizor. Mai mult decât atât, jurnalistul a afirmat că, dacă a jucat teatru în fața lui, impresara este cea mai bună actriță pe care el a văzut-o vreodată.

„Anamaria Prodan, deși la un moment dat eram dușmani, are ceva în ea uman. Nu cred că e un suflet atât de hain, cum se vede la TV, în blesteme… Nu mi se pare un demon, cum e portretizată, sincer. Ok, inventează mult, bagă în ele, are multe păcate și bube și ea, le știe. E hoțomancă, dacă te uiți în ochii ei și îi spui că minte, râde și ea și îți mai fabulează ceva!

Dar are și o zonă umană, pe care am văzut-o în discuțiile cu ea, așa am simțit. Dacă m-a păcălit, e foarte bună actriță, ar fi cel mai bun actor din fotbalul românesc”, a spus Costin Ștucan.

