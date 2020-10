Lidia Buble a avut o nouă reacție cu privire la despărțirea de Răzvan Simion. “Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit”

Fără prea multe detalii și cu ideea că a fost o despărțire de comun acord, Răzvan Simion a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Lidia Buble. Fanii au avut multe întrebări, însă cei doi au preferat să-și vadă fiecare de drumul lui, potrivit VIVA!

Acum, Lidia Buble a decis că este momentul să vorbească despre acest subiect sensibil, despărțirea de Răzvan Simion. Pe una dintre rețelele de socializare, vedeta a răspuns curiozităților fanilor.

“Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK.

Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat”, se arată în mesajul postat de Lidia Buble pe pagina sa de Instagram.

