Lino Golden a recunoscut că s-a luptat cu depresia. Cum a depășit perioada grea. „M-am rugat”

Recent, Lino a răspuns mai multor întrebări puse de urmăritorii de pe Instagram și a dezvăluit pentru prima oară cum a trecut peste depresie.

Întrebat de fanii săi dacă a fost în depresie, dar și cum a reușit să depășească acest episod, artistul s-a deschis în fața lor și le-a mărturisit că s-a vindecat prin rugăciune.

„Sincer să fiu, m-am rugat foarte mult. Am făcut foarte mult sport, sportul ajută foarte mult la chestia asta.” , a spus artistul pe Instagram.

„Tatăl meu a fost muzician, ambii unchi ai mei sunt muzicieni. M-a dus tata la șase ani să vadă dacă am ureche muzicală, pur și simplu, a cântat niște note la pian să vadă dacă puteam să le produc. Și-a dat seama că am ureche muzicală, am făcut liceul de muzică, am dat de rap, m-am făcut rapper”, a povestit Lino pe Instagram.

Citeşte şi:

În rândul tinerilor români, sinuciderea este a doua cauză de mortalitate, după accidentele rutiere. Ce s-a întâmplat în pandemie

Un virus prea indisciplinat. Ce se întâmplă când un președinte și un premier se grăbesc să anunțe marea relaxare

REPORTAJ. Cronica unei lupte inegale: om vs chioșc. Cum a ajuns directorul Metrorex să pună mâna pe rangă

PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)