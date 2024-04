După o relație de câțiva ani, Lino și Delia au ajuns în fata ofiterului de Stare Civilă, unde au spus un „Da” hotărât. Cei doi îndrăgostiți au făcut cel mai important pas din viața lor și s-au cununat. Extrem de eleganti, cei doi au radiat de fericire în cea mai importantă zi din viața lor.

Lino Golden și Delia de la „Power Couple România – La bine și la greu” au fost invitați la Super Neatza. Într-un dialog cu Dani Oțil, cei doi au povestit cum s-au cunoscut. Delia și Lino au declarat că s-au cunoscut pe Instagram, tânăra fiind cea care a inițiat conversația.

„Ne-am cunoscut pe internet. Era Ziua Copilului. Ea m-a vrăjit pe mine”, a spus Lino Golden. Delia a povestit cum Lino Golden îi dădea semnale în online (like și unlike, follow și unfollow), încercând să o convingă pe ea să facă primul pas spre o conversație.

Lino Golden și Delia Salchievici au participat împreună la „Power Couple România”

Cei doi au vorbit recent și despre experiența de la „Power Couple România”. Lino Golden a recunoscut că a fost un test al rezistenței, iar datorită acestei experiențe au reușit să se descopere unul pe celălalt și mai mult.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Recomandări Documentul intern care expune războiul hibrid al Rusiei împotriva Occidentului. Scopul lui Vladimir Putin: „să scoată SUA din joc” și „să distrugă NATO”

„Power Couple este un test al rezistentei, al inteligenței, al lucrului în echipă și al răbdării, în urma căruia am învățat multe lucruri unul despre celălalt, pe care, fără această experiență, nu am fi avut niciodată șansa să le descoperim. Am trecut prin emoții la care nu ne-am așteptat și ne-am privit cu alți ochi încă după primele probe”, a declarat Lino Golden, potrivit Spynews.

Urmărește-ne pe Google News