De câțiva ani buni, Lora trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ionuț Ghenu. Fanii își doresc să o vadă pe artistă din nou mireasă, însă nunta se cam lasă așteptată. Lora nu știe însă când va face pasul cel mare alături de iubitul ei, însă până atunci se bucură din plin de relația frumoasă pe care o au.

Pe contul de Instagram, Lora a postat un video în care probează o rochie de mireasă, iar fanii au crezut că vedeta se pregătește să se căsătorească. „Dragă, strălucești! Te iubesc foarte mult!”, „Nu se poate! Radiezi de fericire!”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat aceștia la postarea vedetei. „Doar mă distrez, draga mea. Dacă e ceva(nunta)… o să fii invitată”, a scris artista într-un alt comentariu la postarea sa.

Recent, Lora a vorbit despre nunta cu Ionuț Ghenu, însă nu a specificat când va avea loc. „Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta”, a declarat Lora de curând, pentru SpyNews.ro.

