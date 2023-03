Mădălina Craiu a punctat că s-a lovit în timp ce filma pentru „Clanul”, iar în urma unei secvențe a rămas cu o cicatrice, ba chiar s-a gândit la un moment dat să se tatueze în locul respectiv.

„Da. Îți mai amintești de secvența în care îmi punea tipul acela cuțitul în gât? M-am lovit de două ori atunci.

M-am gândit, chiar m-am gândit. (n.r. – să își facă un tatuaj). A fost foarte tare că după am mai avut un proiect în care se presupunea să fiu tot răpită și am folosit rana, adică dădea bine că eram rănită deja. Da, am dat cu mâna în peretele din spate când mă lua el, era foarte abraziv. Deci, da, m-am lovit la filmări.

Cea mai grea parte este să ai toată ziua de filmare, azi, mâine, poimâine, ceea ce presupune cam 13 ore de muncă pe zi. Este, într-adevăr, greu.

Este și mai greu dacă nimerești secvențe grele din punct de vedere emoțional sau fizic, dacă ai mult de alergat sau trebuie să stăm într-un beci, unde este frig, praf.

Când ai de stat 12 ore acolo, devine mai greu decât în condiții normale. E foarte drăguță producția, sunt destul de înțelegători. Dacă ne îmbolnăvim tare, fiecare își ia o zi, două, trei, cât este nevoie să stea să se refacă”, a povestit Mădălina pentru Ego.

Sezonul 2 din „Clanul” a revenit pe 19 februarie

Serialul-fenomen care a ținut telespectatorii cu sufletul la gură în fața televizoarelor este tot mai aproape de revenire. Lupta dintre poliție și mafie a atins cote neașteptate în CLANUL, iar cei de acasă au realizat că este tot mai greu să fie convinși că știu tot adevărul și că pot alege tabăra din care vor să facă parte.

Primul sezon s-a încheiat cu una dintre cele mai încărcate de emoție și tensiune scene. Cu ochii în lacrimi, Magda și Vera au simțit cum un foc puternic le-a furat tot ce iubeau mai mult și le-a lăsat într-o durere amară transmisă, fior cu fior, celor care au urmărit episodul și l-au făcut lider absolut de audiență.

