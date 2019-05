Majda Aboulumosha își suplimentează veniturile din vânzarea de torturi! Pasionată de dulciuri, vedeta vrea să-și facă o cofetărie mobilă

Coprezentatoarea lui Cristi Brancu la emisiunea „Agenția Vip”, de la Antena Stars, spune că a învățat să prepare deserturi la o vârstă fragedă, bunica ei fiind cea care a inițiat-o în domeniu.

„La 7 ani am făcut prima dată mazăre, după care am descoperit ce aș putea să fac cu un ou. Așa am învățam să fac fursecuri. Am fost pasionată de zona asta de mică. Mama tot timpul a gătit, dar a gătit mâncare, ei nu îi plăcea să facă dulciuri. Cu mamaie făceam cozonaci, mă implica foarte mult”, ne-a povestit Majda Aboulumosha.