Modelul care vrea să rivalizeze cu Dacia
Producătorul chinez Chery își extinde prezența internațională și încearcă să pătrundă pe piețele europene prin colaborări locale. În Spania, compania a readus la viață marca Ebro, care produce SUV-uri accesibile și bine echipate, considerate rivale directe pentru modele precum Dacia Duster.
Marca Ebro a fost cunoscută în Spania în anii 50-70 pentru producția de utilitare, tractoare și camioane. În 2023, brandul a fost relansat ca marcă auto, în parteneriat cu producătorul chinez Chery. Astăzi, Ebro are deja patru modele pe piața spaniolă, inclusiv hibride, modele pe benzină și mașini complet electrice.
Ebro S400 costă sub 20.000 de euro
Modelul de bază al gamei este Ebro S400, disponibil în Spania la un preț de sub 20.000 de euro. SUV-ul are dimensiuni apropiate de cele ale unui Dacia Duster, însă oferă performanțe mult mai ridicate:
- 224 CP
- 295 Nm cuplu
- motor turbo de 1,5 litri
- două motoare electrice
Designul frontal amintește de modelele Jaecoo, lucru explicat prin originea comună a tehnologiei. În China, automobilul este comercializat sub numele Chery Tiggo 4.
Deși este poziționat ca model accesibil, SUV-ul vine standard cu numeroase dotări.
SUV de peste 400 CP și autonomie de 1.000 km
În vârful gamei se află Ebro S900, disponibil exclusiv în versiune plug-in hybrid.
Modelul pornește de la 44.490 de euro și oferă:
- șapte locuri
- 426 CP
- 580 Nm cuplu
- baterie de 34,5 kWh
Conform standardului WLTP, autonomia electrică poate ajunge la aproximativ 140 de kilometri, iar autonomia totală depășește 1.000 de kilometri.
SUV-ul este prezentat ca un model cu aspect premium și nivel ridicat de confort.
Potrivit jurnaliștilor olandezi de la Autovisie, pentru moment, Ebro pare să se concentreze exclusiv pe piața spaniolă, unele modele chiar fiind produse local.
