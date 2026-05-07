Modelul care vrea să rivalizeze cu Dacia

Producătorul chinez Chery își extinde prezența internațională și încearcă să pătrundă pe piețele europene prin colaborări locale. În Spania, compania a readus la viață marca Ebro, care produce SUV-uri accesibile și bine echipate, considerate rivale directe pentru modele precum Dacia Duster.

Marca Ebro a fost cunoscută în Spania în anii 50-70 pentru producția de utilitare, tractoare și camioane. În 2023, brandul a fost relansat ca marcă auto, în parteneriat cu producătorul chinez Chery. Astăzi, Ebro are deja patru modele pe piața spaniolă, inclusiv hibride, modele pe benzină și mașini complet electrice.

Ebro S400 costă sub 20.000 de euro

Modelul de bază al gamei este Ebro S400, disponibil în Spania la un preț de sub 20.000 de euro. SUV-ul are dimensiuni apropiate de cele ale unui Dacia Duster, însă oferă performanțe mult mai ridicate:

224 CP

295 Nm cuplu

motor turbo de 1,5 litri

două motoare electrice

Designul frontal amintește de modelele Jaecoo, lucru explicat prin originea comună a tehnologiei. În China, automobilul este comercializat sub numele Chery Tiggo 4.

Deși este poziționat ca model accesibil, SUV-ul vine standard cu numeroase dotări.

SUV de peste 400 CP și autonomie de 1.000 km

În vârful gamei se află Ebro S900, disponibil exclusiv în versiune plug-in hybrid.

Modelul pornește de la 44.490 de euro și oferă:

șapte locuri

426 CP

580 Nm cuplu

baterie de 34,5 kWh

Conform standardului WLTP, autonomia electrică poate ajunge la aproximativ 140 de kilometri, iar autonomia totală depășește 1.000 de kilometri.

SUV-ul este prezentat ca un model cu aspect premium și nivel ridicat de confort.

Potrivit jurnaliștilor olandezi de la Autovisie, pentru moment, Ebro pare să se concentreze exclusiv pe piața spaniolă, unele modele chiar fiind produse local.

