Actrița, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit pentru publicația PageSix că intenționează să folosească o parte din câștiguri pentru a-și cumpăra sau închiria o locuință, după ce a locuit temporar la prieteni în urma despărțirii de soțul ei, Simon Borchert, în septembrie 2025.

„Nu mi-am dat seama încă unde voi locui, dacă voi cumpăra sau închiria, ce pot face? Știu că vreau să rămân în Africa de Sud, pentru că mai sunt multe de făcut aici cu (n.r. Fundația Shannon Elizabeth) și pentru că îmi place mult locul acesta! Am un grup de prieteni minunat aici. Primul lucru este să găsesc un loc unde să stau și să am din nou propria casă. Totul este în depozit din septembrie, așa că trebuie să-mi scot lucrurile de acolo”, a declarat ea.

O actriță din American Pie și Scary Movie a divorțat, s-a apucat de OnlyFans și a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână
Shannon Elizabeth, în 2024, la vârsta de 50 de ani. Sursa foto: Profimedia Images.

Elizabeth s-a căsătorit cu Borchert în 2021, însă a intentat divorț luna trecută, chiar înainte de anunțul privind lansarea contului său OnlyFans. Potrivit declarațiilor sale, ideea de a se alătura platformei a venit de la managerul său, Joe Reitman, în noiembrie 2025, iar acest pas a ajutat-o să se vindece emoțional după despărțire.

„Din septembrie până la sfârșitul lui martie a fost foarte, foarte dificil. A fost o perioadă plină de emoții, în care a trebuit să îmi dau seama cum să o iau de la capăt și, sincer, să încep de la zero. Așa că m-am întrebat: »Ei bine, și acum ce fac?”, a explicat actrița.

Succesul financiar neașteptat de pe OnlyFans i-a redat energia și motivația. Elizabeth a subliniat că 2026 este anul Calului de Foc în zodiacul chinezesc și vede acest lucru ca pe un semn al unui nou început.

„Mă simt ca și cum s-a ridicat o greutate de pe umerii mei”, a spus ea. În plus, veniturile obținute îi oferă libertatea de a alege proiecte de actorie care nu sunt dictate de necesitatea financiară. Actrița își dorește să-și extindă cariera în regie și producție și vede OnlyFans ca pe o platformă prin care poate promova și strânge fonduri pentru Fundația Shannon Elizabeth, dedicată protejării speciilor pe cale de dispariție și a habitatelor lor prin conservare, educație și sprijin comunitar.

„Pot să aloc anumite câștiguri de pe OnlyFans pentru caritate, așa că asta voi face”, a declarat ea, anunțând și un „mare eveniment caritabil” în Las Vegas luna viitoare, în timpul World Series of Poker.

Elizabeth a descris experiența sa pe OnlyFans ca fiind pozitivă și a spus că fanii au copleșit-o cu sprijinul lor. „Nu știam dacă va păsa cuiva sau dacă se vor alătura. Dar au făcut-o, și sunt extrem de fericită”, a spus ea entuziasmată. Deși platforma este cunoscută în principal pentru conținutul pentru adulți, actrița a precizat că își respectă propriile limite: „Există unele linii pe care probabil nu le voi trece, dar ceea ce împărtășesc acum este ca o țintă mobilă. Se schimbă, pentru că, având un răspuns atât de pozitiv din partea oamenilor, îmi vine să împărtășesc mai mult din viața mea”.

Călătoria sa pe OnlyFans i-a oferit nu doar resurse financiare, ci și o nouă perspectivă: „A fost minunat. Fanii m-au copleșit cu dragoste și sprijin, și nu aș putea cere mai mult”.

Au plătit peste 100.000 de lei pentru cazări care nu existau. Schema prin care un tânăr din Dâmbovița a păcălit peste 100 de români
