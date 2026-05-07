Mașinile moderne sunt astăzi mai fiabile decât în trecut, arată cele mai recente date ale ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club – cel mai mare club automobilistic din Germania) pentru anul 2026.

Analiza, care cuprinde 158 de modele de la 27 de producători și se bazează pe milioane de intervenții de asistență rutieră, indică o tendință clară de reducere a defecțiunilor.

Crește vârsta mașinilor aflate în circulație

În cazul autoturismelor vechi de cinci ani, probabilitatea unei defecțiuni a scăzut de la 3,6% în 2015 la 2,1% în 2025.

La automobilele vechi de zece ani, scăderea este și mai pronunțată, de la 6,5% la 3,1%, ceea ce înseamnă că sensibilitatea la defecțiuni aproape s-a înjumătățit într-un deceniu.

În același timp, mașinile aflate în circulație devin tot mai vechi. Vârsta medie a vehiculelor a crescut de la puțin peste opt ani în 2014 la aproximativ 11 ani în 2025, iar mașinile care necesită cel mai des asistență rutieră au în medie aproape 14 ani.

Acest lucru arată că automobilele rămân funcționale mai mult timp, însă vehiculele mai vechi prezintă în continuare un risc mai mare de defecțiuni.

Cele mai fiabile modele pe categorii

În anumite clase s-au remarcat în mod special următoarele modele fiabile:

Categoria mini: Dacia Spring, Toyota Aygo și Volkswagen up!

Mașini mici: Audi A1 și Renault Zoe

Clasa compactă: Volkswagen Golf și Mercedes-Benz A-Class

Clasa medie: BMW 3 Series și Tesla Model 3

Modele mai mari și de lux: BMW Seria 5 și Mercedes-Benz GLE

Mașinile cu cele mai multe probleme și cele mai dese defecțiuni

Pe de altă parte, statistica a evidențiat și modelele cu mai multe probleme, printre care Opel Meriva, Toyota Yaris, Toyota RAV4, Nissan Qashqai și Hyundai Ioniq 5.

În cazul multora dintre acestea, principala cauză a defecțiunilor este legată de bateria de 12 volți. Iată care sunt celelalte cauze:

Bateria rămâne cea mai frecventă cauză a intervențiilor, fiind responsabilă pentru nu mai puțin de 45,4% din toate defecțiunile

Probleme ale motorului și ale componentelor sale electronice (21,8%)

Defecțiuni ale sistemului electric, precum electromotorul și alternatorul (10,4%)

Probleme cu anvelopele (8,9%)

Defecțiuni ale sistemelor de închidere (6,8%)

Mașinile electrice, mai fiabile decât cele pe benzină și motorină

Interesant este faptul că automobilele electrice sunt, deocamdată, mai fiabile decât cele cu motoare cu ardere internă.

În cazul vehiculelor vechi de patru ani, rata defecțiunilor este de 6,5 la 1.000 de vehicule pentru modelele electrice, în timp ce la mașinile pe benzină și motorină acest indicator ajunge la 12,5. Explicația ține parțial de construcția mai simplă a vehiculelor electrice, dar și de faptul că acestea sunt, în medie, mai noi.

Datele ADAC arată că autoturismele sunt astăzi mai durabile și mai bine construite decât în trecut, însă vechimea vehiculului continuă să joace un rol esențial.

Întreținerea regulată și, în special, îngrijirea bateriei rămân decisive pentru o conducere fiabilă, indiferent de tipul de propulsie sau de marca automobilului.

