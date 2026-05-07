„Am avut, pe parcursul lunii martie și la începutul lunii aprilie, peste 8.800 de puncte de atac asupra unor site-uri esențiale și infrastructuri IT, precum Parlamentul, Bursa de Valori, Ministerul Transporturilor, dar și Ministerul nostru al Afacerilor Externe, pe platforma de solicitare a vizelor, astfel că vom avansa în direcția unor posibile sancțiuni împotriva atacurilor hibride”, a declarat Oana Țoiu.

În contextul acestor atacuri concertate, România va organiza în toamnă, la București, seminarul NATO pe tema amenințărilor hibride.

„Am decis să găzduim acest seminar pentru a putea avea o coordonare mai bună atât cu NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește modul în care analizăm, coordonăm și răspundem la acest tip de interferențe hibride”, a explicat ministra de Externe.

Țara noastră găzduiește deja Centrul Cyber al Uniunii Europene (ECCC), o platformă strategică pentru cooperarea dintre UE și NATO.

„Este esențial să discutăm despre apărarea democrației și a infrastructurii critice chiar aici, la București, pentru soluții de securitate care servesc întreaga Alianță. (…) Să creștem presiunea asupra Rusiei, să sporim sancțiunile”, a adăugat Oana Țoiu.

