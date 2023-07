„Ești geană pe mine, știu. Sunt coșmarul tău cel mai rău. Eu nu pierd niciodată, să îți intre bine în capul ăla pitic și schimonosit. Încă nu pit să spun ce am adunat în suflet și inimă în ultimii doi ani. Dar nu mai e mult și voi putea vorbi liberă.”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram.

Oana Zăvoranu a fost ținta multor conflicte de-a lungul anilor, însă tăria ei de caracter a ajutat-o să treacă peste toate acestea.

Ei bine, vedeta le-a transmis un mesaj celor care nu o au la suflet, în care le-a spus că nu îi pasă de ceea ce spune lumea despre ea, ci îi pasă doar de cum o vede Dumnezeu.

„Nu îmi pasa de cum mă judeca lumea, ca asta depinde de modul în care a evoluat sau involuat fiecare, îmi pasa de cum mă vede Dumnezeu, pentru că DOAR EL îmi știe și îmi vede cu adevărat Sufletul și Patimile”, a scris vedeta pe Instagram.

Reacția lui Alex Ashraf când a fost întrebat dacă s-a despărțit de Oana Zăvoranu

Distribuie Alex Ashraf s-a căsătorit în anul 2016 cu Oana Zăvoranu, iar în ultima perioadă au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi s-ar fi despărțit. Soțul actriței a făcut un anunț neașteptat pe rețelele de socializare, după ce a fost întrebat de despărțire.

De ceva timp, bărbatul este mai activ pe rețelele de socializare, însă fanii au o singură curiozitate, mai exact dacă mai formează un cuplu cu Oana Zăvoranu. Alex Ashraf a încercat să evite răspunsul la întrebarea care stă pe buzele tuturor, însă a menționat că totul rămâne un mister. De asemenea, el își dorește liniște și spune că până acum a stat în umbră, dar de acum înainte vrea ca toată lumea să îl cunoască pe Alex Ashraf cu adevărat.

„Nu am un program. Aș vrea să merg în toată țara din nou, să iau țara la picior. Aș vrea să merg și în afară în vacanțe, dar nu prea am timp (…) Dacă o luați pe partea asta, nu vorbesc, orice întrebare, numai pe partea dreaptă să nu fie. Poți să mă întrebi de mine, orice de mine, orice, dar de mine. Restul este mister. Mi-a pus lumea ani de zile întrebări, am stat în umbră. Vreau să stau și eu liniștit, să fiu și eu Alex, să mă cunoască lumea Alex”, a spus Alex Ashraf, într-un live de pe TikTok, relatează spynews.ro.

