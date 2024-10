Alexia Eram, tânăra antreprenoare și influencer cunoscută pentru prezența sa pe rețelele de socializare, și-a îndeplinit visul de a pătrunde în lumea modei prin lansarea brandului de îmbrăcăminte „Margot.” Noua colecție, caracterizată prin stil minimalist și o paletă cromatică neutră, include hanorace, pantaloni și șepci moderne, cu un design urban și contemporan. Piesele sunt deja disponibile pe site-ul oficial Margot, unde clienții pot descoperi primele produse și prețurile asociate.

În ciuda aprecierii pentru designul rafinat, prețurile afișate pe site au generat dezbateri aprinse. Ilinca Vandici a fost surprinsă de tarifele în euro, mărturisind că inițial credea că sunt exprimate în lei. În prezent, un hanorac Margot ajunge la 580 de lei, iar o șapcă are un preț de aproximativ 175 de lei, cifre care au ridicat sprâncene în rândul publicului și al unor vedete din showbiz.

În emisiunea sa, Teo Trandafir a discutat despre lansarea brandului, apreciind estetica și calitatea produselor Margot, dar a recunoscut că preferă, pentru uzul personal, hanorace dintr-o gamă de prețuri mai accesibilă.

Ilinca Vandici: Alexia Eram și-a lansat o linie de haine: hanorace, tricouri, pantaloni.

Teo Trandafir: Alexia, dacă mă vezi sau dacă mă auzi, unde e hanoracul meu? În România le face?

Ilinca Vandici: Da, cică în România le face. Aici, la o fabrică. E un business între prieteni, cumva gândit și dezvoltat la o cafea. Pe principiul: ne întâlnim să bem o cafea, avem două ore libere, facem un business de îmbrăcăminte.

Teo Trandafir: Avem hanorace peste tot, dar astea sunt mai șmechere, îți dai seama. Sunt făcute și ele cu gust.

Ilinca Vandici: Să știi că prețurile nu sunt așa de mari. Eu am citit undeva

Teo Trandafir: E peste 100 de lei hanoracul, 156 de lei.

Ilinca Vandici: Nu, nu, stai puțin. E vorba de euro.

Teo Trandafir: Eu pe ale mele le iau mai pe parcimonie.

Ilinca Vandici: Aceeași greșeală am făcut-o și eu. Am crezut că sunt lei, nu euro, dar am citit mai bine. Prețurile nu sunt atât de mari, dar nici atât de mici.

Teo Trandafir: Dacă nu avem 3 milioane de euro să ne cumpărăm vilă… dar de văzut trebuie să le vedem. S-ar putea să ne facă ceva cu ochiul, mai ales că Alexia are un stil vestimentar absolut bestial.

Ilinca Vandici: Se numește „Margot” și are hanorac ce costă peste 100 de euro, tricouri, pantaloni și diverse alte lucruri. Ai putea să găsești și tu pentru tine.

Cât costă hainele vândute de Alexia Eram

Momentan, pe site-ul oficial al magazinului online sunt disponibile doar câteva produse, în nuanțe neutre – alb, negru și gri. Prețurile reflectă atenția la detalii și calitatea materialelor folosite, produsele sunt confecționate într-un atelier din România. Un tricou din colecția „Margot” costă 56,90 euro, hanoracele se vând la prețul de 115,90 euro, iar pantalonii lungi sunt disponibili pentru 70,60 euro. De asemenea, pantalonii scurți pentru femei și bărbați au același preț, de 48,90 euro, iar șepcile sunt disponibile pentru 35,20 euro.

„Totul este creat la noi în țară, într-un atelier românesc. Suntem o echipă de câțiva prieteni. Acest brand l-am gândit pentru oricine vrea să iasă la o cafea purtând ceva super relaxat, dar și COOL în același timp, dar mai ales să fie ceva simplu, dar de bună calitate.”

