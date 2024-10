Ilona Brezoianu și Andrei au avut parte de o nuntă superbă, restrânsă, alături de familie și prieteni. Actrița nu se grăbește să devină mamă, însă, atunci când se va întâmpla asta, spune că și-ar dori să aibă o fetiță

„Ne-am întâlnit la școala de motociclete.E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. (…) M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, în podcastul lui Bursucu.

„Nu știu ce să spun, dacă o fi să fie e cu bucurie. Nu zic nu, dar nici nu poți să prezici așa ceva. Nu e nimic, dacă e ceva vă spun. Mi-ar plăcea fetiță, recunosc, mi-ar plăcea o fetiță”, a declarat Ilona Brezoianu, la Știrile Antena Stars.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ilonei Brezoianu

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea. „El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context.

Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului „La Țocii”.

