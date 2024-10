Final de aventură pentru Anca Țurcașiu și Andreea Samson pe Drumul Zeilor: ieri seară, la finalul cursei pentru ultima șansă, cele două concurente și-au încheiat parcursul în competiție. „N-o să plec de aici plângând, ci cu fruntea sus”, a declarat Anca Țurcașiu la careul unde Zeul a fost roșu, culoarea eliminării.

Ieri seară, la Asia Express, clasamentul dezvăluit de Irina Fodor a trimis la ultima șansă echipele Oana Paraschiv cu Mihai Găinușă și Anca Țurcașiu cu Andreea Samson. După votul de la careu, cea de-a treia pereche care li s-a alăturat în întrecerea decisivă a etapei a noua a fost cea alcătuită din surorile Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu. Tensionata cursă care a urmat a mai avut un scop care a adus un plus de motivație pentru concurenți: strângerea unei sume de bani pentru a oferi sprijin unor adolescenți indonezieni.

După o zi lungă și obositoare, concurenții au ajuns complet transformați la Irina Fodor, ultima probă, cea a statuilor vivante, cerându-le să se vopsească în argintiu din cap până-n picioare. Sosite pe ultimul loc la Irina, Anca Țurcașiu și Andreea Samson au primit verdictul eliminării din partea Zeului roșu.

„Ne pare foarte rău că nu mai putem fi parte din această experiență. Eu am plâns puțin, recunosc, pentru că doare senzația asta că puteai mai mult”, a declarat Andreea Samson.

„N-o să plec de aici plângând, ci cu fruntea sus. A fost cea mai intensă și spectaculoasă etapă din viața mea, petrecută alături de Andreea. Eu mi-am dorit să vin aici tocmai ca să pot trăi asta și am trăit-o din plin. Sunt foarte mândră de noi. Am cunoscut niște oameni minunați pe tot acest parcurs. Mulțumim pentru tot ce am trăit împreună!”, a spus Anca Țurcașiu.

Astfel, după bilanțul de aseară, perechile care intră în etapa semifinală a sezonului 7 Asia Express sunt: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu, Ioana State și Mane Voicu, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Competiția continuă duminica aceasta, la Antena 1, de la ora 20.00, într-un ritm trepidant, pentru că Marea Finală din Bali se apropie cu pași mari.

