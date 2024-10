Filmele lunii noimebrie pe Netflix

Netflix aduce în luna noiembrie 2024 filme și seriale noi în care spiritul competiției e mai aproape de tine, cu o serie de povești despre campioni și provocările lor: Senna, serialul care prezintă călătoria celebrului pilot brazilian de Formula 1, Aryton Senna, de la debutul carierei sale și până la tragicul accident de la Imola Grand Prix; mult așteptatul meci de box Jake Paul vs. Mike Tyson, care va fi transmis live în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington și promite un spectacol de zile mari; Spellbound, animația cu Rachel Zegler și Nicole Kidman în vocile personajelor principale, care ne trimite pe tărâmurile din Lumbria, unde neînfricata Ellian pornește într-o misiune specială încercând să-și salveze familia.

În plus, luna aceasta te poți întâlni cu The Piano Lesson, o dramă bazată pe piesa premiată a lui August Wilson, cu Samuel L. Jackson și John David Washington în rolurile principale; sezonul 2 din drama The Empress, care te readuce în Imperiul Austriac, unde Franz și Elisabeta nu mai par să se înțeleagă la fel de bine ca înainte; și ultimul capitol din Arcane, celebrul serial animat bazat pe jocul League of Legends, care a făcut furori la premiile Emmy și Annie din 2022.

Pe lângă acestea, din luna noiembrie vei putea urmări animațiile Madagascar și Kung Fu Panda, precum și sezonul 7 din seria Outlander și filmele Widows, Ride Along și Dawn of the Planet of the Apes.

Cele mai așteptate evenimente și filme în noimbrie 2024, pe Netflix

Jake Paul VS. Mike Tyson

Jake Paul VS. Mike Tyson trailer Netflix

Un mega eveniment ce nu trebuie ratat: meciul de box difuzat în direct în cinci limbi de pe stadionul AT&T din Arlington, Texas, în care Jake Paul se luptă cu Mike Tyson.

Netflix și compania Most Valuable Promotions (MVP) prezintă un mega-eveniment de box la categoria grea, al cărui cap de afiș este „The Problem Child” Jake „El Gallo” Paul (9 victorii – 1 înfrângere, 6 KO), care luptă împotriva lui „The Baddest Man on the Planet” Mike Tyson (50 de victorii – 6 înfrângeri, 44 KO). Jake Paul vs Mike Tyson va fi transmis în direct la nivel global, exclusiv pe Netflix, sâmbătă, 16 noiembrie 2024 de pe stadionul AT&T Stadium din Arlington, Texas, al echipei Dallas Cowboys din NFL, cu o capacitate de 80.000 de locuri.

Campioana mondială la categoria super-ușoară Katie Taylor (23-1, 6 KO) își va apăra titlul nedisputat în zece runde a câte douăzeci de minute în fața pionierei boxului și deținătoarei titlului de campioană mondială unificată la categoria pană Amanda „The Real Deal” (adevărata) Serrano (46-2-1, 30 KO) în cel mai așteptat meci de revanșă din istoria boxului feminin.

Spellbound

Filme și seriale noi pe Netflix în luna noiembrie 2024 – Spellbound trailer

Filmul Spellbound (Vrăjiți) urmărește aventurile lui Ellian, fiica tânără și tenace a conducătorilor regatului Lumbria, care trebuie să pornească într-o misiune îndrăzneață pentru a-și salva familia și regatul, după ce o vrajă misterioasă îi transformă părinții în monștri.

Pelicula este regizată de Vicky Jenson (Shrek), cu o coloană sonoră originală semnată de compozitorul distins cu EGOT, Alan Menken (Beauty and the Beast), versurile aparținându-i lui Glenn Slater (Tangled). Filmul Netflix produs de Skydance Animation are o distribuție vocală de zile mari, cu Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess, Javier Bardem și Nicole Kidman în rolurile principale. După un scenariu de Lauren Hynek, Elizabeth Martin și Julia Miranda, Spellbound îi are ca producători pe John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg și Bruce Anderson pentru Skydance Animation. Din 22 noiembrie 2024, pe Netflix.

Senna

Senna – trailer Netflix

Fascinat de mașini încă din copilărie, pilotul brazilian Ayrton Senna a devenit o legendă a sportului, însă o tragedie a schimbat ireversibil scena Formulei 1.

De-a lungul a șase episoade, Senna va dezvălui traseul vieții lui Ayrton printre obstacole, triumfuri, dezamăgiri, bucurii și tristeți, explorând personalitatea și relațiile sale personale. Punctul de plecare va fi începutul carierei acestui triplu-campion de Formula 1, respectiv momentul în care acesta se mută în Anglia pentru a concura în competiția Formula Ford, continuând până la tragicul accident din Italia, de pe circuitul de la Imola, petrecut în timpul Marelui Premiu din San Marino. Din 29 noiembrie, pe Netflix.

Filme seriale noi pe Netflix în noiembrie 2024

Countdown: Paul VS. Tyson

Urmărește antrenamentele și viețile lui Jake Paul și Mike Tyson, care se pregătesc pentru un duel de neratat: meciul de box la categoria grea, în direct pe 16 noiembrie. Serialul poate fi urmărit începând cu data de 7 noiembrie.

Outer Banks: Sezonul 4, partea a II-a

Outer Banks: Sezonul 4, partea a II-a trailer Netflix

Secretele îngropate ies la iveală în timp ce Albiturile caută un artefact legendar, având o bandă periculoasă de vânători de comori pe urmele lor. Din 7 noiembrie, pe Netflix.

Bank under Siege

Spania, 1981. Oameni înarmați jefuiesc o bancă și iau sute de ostatici, așa că o reporteriță se întrece cu autoritățile pentru a descoperi adevăratul motiv al jafului. Din 8 noiembrie, pe Netflix.

Mr. Plankton

Un bărbat pentru care fericirea este un vis amar și fosta lui, cea mai nefericită viitoare mireasă, trebuie să-și țină companie când el merge pe un ultim drum. Din 8 noiembrie.

The Cage

The Cage trailer Netflix

Un tânăr luptător visează să ajungă la profesioniști și încearcă să se facă remarcat, iar un meci neașteptat îi oferă o șansă la glorie și un partener brutal în cușcă. Poate fi urmărit din 8 noiembrie, pe Netflix.

Arcane, sezonul 2

Apar alte pericole, iar alianțele se fac și se desfac în lupta dintre Piltover și Zaun, care aduce atât glorie, cât și durere. Din 9 noiembrie, pe Netflix.

Sprit, partea 2

Cu viteza în sânge și ambiția în suflet, cei mai buni sprinteri ai lumii se adună la Paris, pregătiții să bată recorduri și să concureze pentru aurul olimpic. Partea a II-a poate fi văzută începând cu 13 noiembrie.

Cobra Kai- sezonul 6, partea 2

Cobra Kai- sezonul 6, partea 2 trailer Netflix

Cum noul turneu mondial bate la ușă, Daniel și Johnny încearcă să-și reconstruiască echipa, dar dușmani vechi și amenințări noi stau în calea victoriei lor. Din 15 noiembrie, pe Netflix.

Zombieverse – New Blood

Revoluționarul serial coreean cu zombi revine și e mai dur ca niciodată, cu zombi feroce, membri noi și misiuni pline de fiori de groază și râsete. Unul dintre acele filme horror comedie, Zombieverse poate fi văzut pe Netflix din 19 noiembrie 2024.

Adoration

Dispariția unei fete de 16 ani scoate la iveală secrete și tulbură o comunitate mică, iar prietenii și familia fetei încearcă să reconstituie ultimele ei acțiuni. Din 20 noiembrie.

The Empress- sezonul 2

The Empress- sezonul 2 trailer Netflix

Nori negri încep să se adune deasupra Imperiului Austriac, iar căsnicia dintre Franz și Elisabeta e pusă la încercare de presiunea de a naște un moștenitor al tronului. Din 22 noiembrie.

The Helicopter Heist

Doi prieteni din copilărie decid să încerce un ultim jaf: să fure câteva milioane din cel mai sigur depozit de bani din Suedia. Dar poliția este deja pe urmele lor. Din 22 noiembrie.

ASAF – serial nou Netflix

Un tată are dificultăți după divorț, afundându-se în lumea crimei organizate. Viața fiului său este în pericol, deci ce va face acum? Răspundul poate fi găsit din 28 noiembrie, pe Netflix.

The Madness

După ce descoperă un cadavru în adâncul pădurii Poconos, un expert media se trezește că i s-a înscenat uciderea unui notoriu susținător al supremației albilor. Din 28 noiembrie.

A man on the inside

Un profesor văduv primește o nouă și surprinzătoare șansă la viață după ce este angajat de o detectivă privată să se infiltreze într-un azil din San Francisco.

Filme noi pe Netflix în noiembrie 2024

Meet me next Christmas

Meet me next Christmas trailer Netflix

Din dorința de a-și întâlni bărbatul visurilor, o romantică incurabilă gonește prin New York în căutarea unui ultim bilet la concertul de Crăciun susținut de Pentatonix. Unul dintre noile filme Netflix – Meet me next Christmas poate fi urmărit din 6 noiembrie 2024.

Pedro Paramo

În această adaptare după romanul lui Juan Rulfo, un bărbat își caută tatăl, Pedro Páramo, într-un oraș bântuit de violență și furie pentru o iubire neîmpărtășită. Tot din 6 noiembrie, pe Netflix.

10 days of a curious man

O tânără dispare în Istanbul, iar un scriitor blazat cade în mijlocul unor evenimente letale în timp ce încearcă să o găsească pe ea și poate și o poveste bună. Din 7 noiembrie.

The piano lesson

În această dramă bazată pe piesa lui August Wilson distinsă cu premiul Pulitzer, un conflict pe tema unui pian valoros amenință să destrame o familie. Din 22 noiembrie.

Joy

Bazată pe o poveste reală, această dramă urmărește trei oameni de știință britanici pionieri din anii 60 și 70 și lupta lor pentru a dezvolta FIV – împotriva tuturor provocărilor. Din 22 noiembrie.

Our little secret

După ce descoperă că partenerii lor sunt frați, doi foști iubiți resentimentari trebuie să-și petreacă Crăciunul sub același acoperiș, ascunzându-și trecutul romantic. Din 27 noiembrie.

Filme documentare pe Netflix în noiembrie 2024

Our Oceans

Our Oceans

Descoperă povești din adâncul apelor și explorează cele cinci oceane ale Pământului în acest uimitor serial documentar despre natură. Din 20 noiembrie.

Return of the king- the fall and the rise of Elvis Presley

Return of the king- the fall and the rise of Elvis Presley – trailer Netflix

Asta era șansa lui de a arăta lumii că încă mai era Regele rock-and-roll. Descoperă povestea revenirii triumfătoare a lui Elvis Presley din 1968. Din 13 noiembrie.

900 days without Anabel

Răpirea lui Anabel Segura a ținut Spania în suspans timp de 900 de zile. Acest serial documentar studiază cazul prin înregistrări inedite ale convorbirilor cu răpitorii. Din 22 noiembrie.

Seriale Netflix pentru copii și familie

The fairly oddparents- a new wish

După ce se mută cu părinții în orașul Dimmadelphia, Hazel descoperă că noii vecini sunt niște spirite magice sub acoperire! Din 14 noiembrie.

Filme licențiate Netflix

The super Mario Bros movie – din 5 noiembrie

Ride Along – din 7 noiembrie

Widows – din 12 noiembrie

Where the crawdads sing – din 15 noiembrie

The amazing Super Man 2 – din 15 noiembrie

Madagascar – din 16 noiembrie

Kung Fu Panda- din 20 noiembrie

Daddys Home – din 22 noiembrie

Outlander – din 23 noiembrie

Dawn of the Planet of the Apes – din 24 noiembrie

