Mihaela Borcea a plecat ieri la schi, în Austria, pe riscul său, fără acordul medicului. Aceasta a recunoscut pentru prima dată că a suferit un accident groaznic, pe pârtie, chiar înainte de divorțul de Cristi Borcea și are și în prezent probleme mari cu ligamentele.

Mihaela, însoțită de iubitul său, Sorin, a plecat în cursul zilei de vineri la schi, în Austria, deși medicii i-au cerut să nu facă asta, mai ales că în trecut a suferit două interventii chirurgicale, una la menisc și alta la ligamente.

„Am aproape piciorul rupt, ligamentele încrucișate sunt în piuneze. Am mai avut o operație, dar am din nou probleme. Probabil ligamentul nu a ținut. Medicii nu mi-au dat voie să schiez, dar îmi voi pune orteza.

Am avut o intervenție chirurgicală și la menisc, acum câțiva ani. Mi s-a spus și acum că trebuie să mă operez. Dar știu cum a fost după prima intervenție, am crezut că mor, mi-a fost foarte greu. Și tot foarte greu m-am recuperat”, a mărturisit Mihaela Borcea pentru Cancan.

Fosta soție a lui Cristi Borcea a dezvăluit că a avut un accident grav, tot pe pârtie, chiar înaintea divorțului.

„Tot la schi am pățit-o. Nu m-am concentrat prea bine, era exact în perioada dinaintea divorțului, când aveam și alte probleme. Am căzut… Schiul nu mi-a sărit, mi s-a întors genunchiul. Plângeam și coboram așa. Nu am vrut să mă aducă cu ambulanța, de ambițioasă ce sunt. Cădeam, iar mă ridicam, pentru că-mi sărea genunchiul. Îmi place mult să schiez. Nu mă mai aventurez decât pe pârtii normale.

Oamenii pot trăi cu asta, dar trebuie să ai mușchiul foarte bine dezvoltat. În America, zilnic am fost la sală”, a completat aceasta.

Mihaela Borcea se bucură de fiecare moment liber și și-a propus ca anul acesta să fie anul schimbărilor pentru ea.

„Acum am mai mult timp pentru mine. Am zis că anul acesta e vremea schimbărilor. Normal că mi-e bine, acum simt și eu că trăiesc. Voi merge pe relaxare, mă voi ocupa mai mult de sănătatea mea. Mă ocup și de casă.

Mă bucur că am lăsat ceva în spate. Privesc cu drag când mă uit în urmă, realizările și contribuția mea. Mă regăsesc în tot ce am făcut”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.

