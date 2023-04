Invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, Mihai Coadă a vorbit despre cei șase ani de filmări pentru serialul românesc „La Bloc”. Toată lumea își aduce aminte de Bella, Americanu, Nea Popa, Lili, Nelu Curcă, Costel, personaje care au fost extrem de îndrăgite de români în urmă cu 16 ani.

Serialul de la PRO TV a fost creat, scris și regizat de către Răzvan Andrei, Radu Dragomir, Dragoș Moștenescu și Răzvan Săvescu. Ultimul episod filmat a fost în anul 2007, însă la TV continuă să fie redifuzat.

„Mai colaboram cu Dragoș Moștenescu. Cu ceilalți nu aveam așa o colegialitate”

Mihai Coadă, cunoscut de fanii serialului „La Bloc” sub numele de Nelu Curcă, spune că nu a mai păstrat legătura cu colegii săi. Actorul spune că veneau din lumi diferite, el fiind mai mult îndreptate către biserică.

„Da, mă mai uit și acum la serial. Și îmi mai aduc aminte ce am făcut. Nu, nu am păstrat legătura cu toți. Eu fiind credincios și având o viață duhovnicească, ei erau din altă lume. Mie mi-a fost greu. Mai colaboram cu Dragoș Moștenescu, pentru că eram un cuplu și ne mai amuzam de poante, care erau foarte frumos scrise. Cu ceilalți nu aveam așa o colegialitate. Nici nu aveam prea multe scene împreună, pentru că erau patru povestiri acolo. Nu prea aveam filmări cu ei. Am rezistat cu serialul pentru că m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu.”

„Boncea a cerut un milion de euro ca să plec”

Actorul a început să filmeze pentru serial la vârsta de 50 de ani și a avut un succes neașteptat. Proiectul a ajuns la final când Americanu și Nea Popa au plecat la Kanal D, iar din cauza contractului el nu a mai putut să facă această mutare.

„La 50 de ani am început să filmez serialul „La Bloc”. Până la 56 de ani am filmat. (…) Când au plecat la Kanal D și au vrut să mă ia și pe mine, dar eu eram sub contract. Nea Popa și Americanu terminaseră contractul. Boncea a cerut un milion de euro ca să plec. El a vrut să continui serialul, pentru că au plecat brusc și nu l-au anunțat. M-am întâlnit cu el la un moment dat și plângea că nu știe cu ce se înlocuiască. Înainte cu 3 luni placase și Vacanța Mare, dar ei au anunțat.”

Când vine vorba despre partea financiară, Mihai Coadă își aduce aminte că primea foarte mulți bani. Actorul, care acum are 70 de ani, spune că a reușit să își rezolve câteva probleme cu banii pe care i-a făcut din serialul „La Bloc”.

„În prima parte, în echipa inițială, a fost o perioadă bună. Am câștigat bani frumoși și-am rezolvat niște probleme.”

Mihai Coadă nu s-a călugărit

În urmă cu mai mulți ani, Mihai Coadă a ales să se retragă din viața publică și să se dedice credinței. Actorul a renunțat la succesul pe care l-a avut cu serialul „La Bloc” și s-a retras la Mănăstirea Turnu de lângă orașul natal, însă nu s-a călugărit.

„Sunt un mirean păcătos care vine la mănăstire și vreau să mă asimilez lor. Aici e Casa Domnului, ai întâlnire cu Dumnezeu aici, este o oază duhovnicească extraordinară. Nu e rupere de lume. Noi nu plecăm din lume, ne rugăm pentru lume.”

Și a continuat dezvăluirile: „Voiam să mă călugăresc, îmi venea să-mi las meseria, Cătăline. Nu mai puteam s-o practic. Veneam de la filmări noaptea târziu şi nu mai puteam să mă rog. Ca actor, ocupi spaţiu din tine cu vieţile altor personaje. Aici e problema. Uneori, mulți actori confundă. Uite, eu acum nu mai pot să scap de Nelu Curcă. Se întreabă lumea ce m-a făcut să mă retrag, că eram celebru, eram la PRO TV, aveam bani, ce m-a făcut să las totul şi să aleg viaţa duhovnicească? Conştiinţa m-a făcut. Dacă te adoarme conştiinţa, eşti un mort viu. Dumnezeu vrea să-i mântuiască pe toţi, dar vrea să facă şi omul un pas. Omul să facă un pas şi El face o mie.”

