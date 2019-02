Mihai Mărgineanu: „ANAF mi-a pus poprire pe cont. Banca mi-a deblocat contul, dar mi-a încasat…Să mai ziceți voi că băncile suferă!”

„ANAF mi-a pus poprire pe cont. Întrucât eu plătisem banii pe care-i datoram Statului, dar ei nu prelucraseră informația, am fost la sediul ANAF și am deblocat situația printr-o hârtie pe care am dus-o la imediat la bancă.

Banca Transilvania mi-a deblocat contul, dar mi-a încasat 15 lei – executare poprire și 15 lei – sistare poprire. Adică, au încasat 6 euro/sec pentru două taste apăsate și greșeala funcționarului public.

Să mai ziceți voi că băncile suferă …! Nu e un capăt de țară, dar 6 euro înmulțit cu un milion de clienți fac ceva bănuți”, a spus Mihai Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu, în vârstă de 49 de ani, este un cântăreț și compozitor român de muzică folk si pop rock. Muzica sa este inspirată din folclorul urban, unele melodii fiind preluări ale unor cântece vechi. S-a lansat în muzică la vârsta de 36 de ani. Primele melodii ale sale au fost înregistrate în 2005.

