Înainte de pandemie, Mihai Trăistariu s-a confruntat cu probleme financiare și a fost nevoit să facă un împrumut la bancă. La scurt timp a fost forțat să își vândă o casă pentru a achita o parte din credit, totul din cauza dobânzilor mult prea mari și a situației instabile cauzate de pandemia de COVID-19.

„AM SCĂPAT DE DATORII !!! ???????? Sunt cel mai fericit om de pe Pământ! Am achitat azi ultimii 62.000 de RON… la bancă ! ❤️❤️❤️ Pentru prietenii mei de pe Facebook, care nu sunt la curent cu situația mea…

Mihai Trăistariu: „Sunt complet reabilitat financiar”

Împrumutasem în octombrie 2019… 5 miliarde de lei vechi de la bancă. 500.000 RON. M-a prins pandemia peste 5 luni. Mi-am vândut casa în care am locuit 20 de ani. Am mai dat atunci din datorii. Am mers cu ratele până azi… când sunt complet reabilitat financiar”, a transmis pe Facebook Mihai Trăistariu, acum câteva zile.

După o lungă perioadă de eforturi pentru a achita creditele la bancă, Mihai Trăistariu simte o bucurie nemărginită. Într-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, artistul a dezvăluit ce decizie importantă a luat după finalizarea plății creditului. Mihai Trăistariu a sărbătorit ziua în care a reușit să achite creditul la bancă, după o lungă perioadă de strângere de fonduri și sacrificii financiare.

Ulterior, într-un interviu pentru Antena Stars, cântărețul a subliniat că acesta a fost un credit pe care s-a luptat ani să îl ramburseze.

„Tocmai am lichidat la bancă un credit de 5 miliarde de lei vechi, de 500.000 de RON, luați înainte cu 2-3 luni de pandemie. Un credit care mi-a mâncat creierii, viața, sufletul și timpul, un credit cu care m-am lăudat și în același timp l-am plâns pe Facebook și pe toate rețelele de socializare ani la rând, pentru că din cauza lui mi-am vândut casa din Constanța, în care am locuit”, a mărturisit Mihai Trăistariu.

„Sunt un om fericit, pentru că am 0 datorii”

„A trebuit să îmi fac repede situația, să dau casa, să dau niște bani acolo ca să mai scad din rate și astăzi a fost ultima rată. Și uite așa am ajuns cu datoriile la 0. Din momentul acesta, sunt un om fericit, pentru că am 0 datorii, așa că pot să mă apuc să strâng niște bănuți”, a mai adăugat el.

De acum, Mihai Trăistariu se gândește să economisească bani, dar și să facă o investiție. Se gândește să își construiască fie o pensiune la malul mării, fie să își ridice propria casă. „Vreau să încep să strâng niște bani, pentru că undeva în toamnă vreau să încep să tatonez pentru un teren. Vreau să îmi cumpăr un teren, tot în județul Constanța, undeva la țară. Vreau să îmi fac o pensiune, vreau să îmi fac casă, vreau ceva, nu știu, dar undeva cât să nu mai stau în oraș”, a încheiat el.

