Zilele trecute, pe 27 decembrie, Nicușor Dan, pe pagina lui oficială de Facebook, a anunțat că Mirabela Grădinaru, partenera lui de viață și mama copiilor lui va apărea la TV. „Aştept cu nerǎbdare sǎ aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzatǎ la ora 21.00 pe Digi24”, a transmis președintele.

Îmbrăcată de Andreea Raicu

Seara, Mirabela Grădinaru a apărut în emisiunea care a fost înregistrată și a făcut declarații. Nu doar cu mărturisirile ei a atras atenția, ci și cu alegerea vestimentară. Partenera lui Nicușor Dan a ales o rochie semnată de Andreea Raicu. Într-o nuanță vanilia, acest articol vestimentar a fost o alegere care s-a potrivit stilului elegant pe care îl abordează. Rochia „Claire” din colecția Andreei Raicu poate fi achiziționată cu suma de 1.390 de lei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andreea Raicu, mândră de faptul că Mirabela Grădinaru i-a purtat creația, a scris pe rețelele de socializare următorul mesaj: „Prima-doamna Mirabela Grădinaru, atât de luminoasă, feminină și extrem de caldă, purtând rochia Claire. O bucurie și o onoare pentru Amalin. 🤍”

Nu a fost însă pentru prima oară când Mirabela Grădinaru a îmbrăcat această rochie, a purtat-o și în ziua în care a primit colindători la Palatul Cotroceni alături de Nicușor Dan și de cei doi copii ai lor.

Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, când era studentă

Mirabela Grădinaru a venit la București la facultate și, așa cum povestește chiar ea, acela a fost primul moment în care a dat nas în nas cu aglomerația din Capitală. Partenera de viață a lui Nicușor Dan își dorea, la acea vreme, să devină profesoară.

„M-am simțit pierdută, erau foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului, am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. (…) Îmi era și foarte frică și părinții îmi spuneau ce se întâmplă în cartierele mărginașe”, își amintește partenera de viață a lui Nicușor Dan, în timpul interviului acordat la Digi 24.

Născută în Vaslui, Mirabela Grădinaru nu a vrut să meargă la facultate la Iași, ci a ales Capitală, deși știa că viitorul putea fi mai greu. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a lucrat încă din facultate, iar primul job a fost într-un call-center.

„În anul doi de facultate m-am angajat part-time la un call-center. Părinții mi-au spus că financiar un mă pot ajuta la București”, a mai povestit ea.

Cum au arătat anii studenției pentru Mirabela Grădinaru

Prima-doamnă a României mărturisește că părinții i-au spus încă de la început că nu vor avea posibilitatea financiară să o susțină la studii în București.

„Dacă mă duceam la Iași, da, dar la București le era greu să-mi asigure cheltuielile nici măcar cu alimentele. La Iași ar fi fost mai ușor să îmi trimită mâncare de la Vaslui. Recunosc că am avut și momente în care nu am avut bani de accelerat, mergeam și cu personalul acasă.

De obicei mergeam în vacanțele de după sesiune. M-am angajat la call-center, unde lucram în timpul weekendului. La facultate prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă, dacă doream cămin, iar eu trebuia să stau în cămin pentru că altă posibilitate nu aveam”, a mărturisit Mirabela Grădinaru, în timpul interviului.

Mirabela Grădinaru a renunțat la visul de a deveni profesoară, ca să rămână în București

Când a terminat facultatea, Mirabela Grădinaru avea de ales între a se întoarce la Vaslui și a-și urma visul de a deveni profesoară sau a rămâne în corporație la București.

„Când am terminat facultatea a fost o altă răscruce în viața mea: renunț la visul de a deveni profesor sau rămân în București, dar atunci salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să plătesc chiria. Am ales să rămân în corporație și să am un job full time. Un an mai târziu, am mers la un târg de joburi și mi-am depus CV-ul la compania în care lucrez și astăzi”, a mărturisit ea.

În momentul în care Nicușor Dan a devenit președintele României, Mirabela Grădinaru a ales să nu renunțe la job. Prima-doamnă lucrează în continuare în aceeași companie și a păstrat multe dintre obiceiurile pe care le avea, fiind secretul care a ajutat cuplul prezidențial să păstreze normalitatea în familie.