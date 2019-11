De Livia Lixandru,

În cadrul evenimentului, fosta soție a lui Victor Slav a vorbit pentru prima oară despre divorț, fără să comenteze însă, imaginile apărute în presă cu doar câteva ore în urmă.

„Te rog nu mai insista (n.r despre divorţ). Lucrurile stau foarte bine şi o să fac o conferinţă de presă cu soţul meu şi o să vorbim despre relaţia noastră. Eu şi soţul meu nu avem planuri. După ce iau premiul o să vorbesc. Pentru mine adevărul este o provocare.

Bineînţeles că îl iubesc în continuare pe Alex. Mă simt mândră pentru că sunt o femeie cu demnitate. Fiecare om are dreptul să comenteze sau nu. Fum fără foc nu iese şi îl aşteptăm pe soţul meu să vedem în ce măsură este dispus să lămurească anumite lucruri”, a spus Bianca, potrivit VIVA!

În cadrul evenimentului, la care vedeta a primit un premiu, reporterul de la Xtra Night Show a surprins o discuție între Biana Drăgușanu și Alex Bodi.

„Ei îi permiţi, dar eu nu am voie”, i-a spus vedeta soțului ei. În momentul în care Bianca Drăgușanu și-a dat seama că a fost auzită a spus că a glumit: „Mă cert cu amanta soţului meu. Am glumit”.

Alex Bodi a vorbit pentru prima oară despre divorț

În urmă cu doar câteva zile, Alex Bodi a confirmat divorțul de Bianca Drăgușanu. Însă, rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla, așa cum el a spus.

„Relaţia mea cu Bianca s-a încheiat. Am constatat că nu avem intenţii comune, am considerat amândoi că este mai ok. Am depus actele de divorţ, termenul este pe 2 decembrie, avem câteva zile de gândit, dar noi doi am considerat că cel mai este să o luăm pe drumuri separate că nu ajungem la un punct comun.

Am ajuns la un nivel prea înalt al relaţiei şi decât să ajungem la alte finaluri sau să ne compromitem, că suntem oameni maturi, am considerat că este mai bine să evităm. Munca mea nu-mi permite să stau prea mult în ţară, ea îşi neglijează job-ul.

Noi ne-am promis unul celuilalt ca la următoarea ceartă să se încheie. Am stat de vorbă, nu se poate conforma cu anumite chestii, ea amplifică greşelile mele şi a stabilit că nu merităm niciunul stres şi nervi, a spus Alex Bodi pentru Spynews.