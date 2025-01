Monica Gabor trăiește o viață liniștită în America, alături de iubitul său, Mr. Pink, cu care formează un cuplu de mai mulți ani. Deși totul pare perfect din exterior, cuplul ascunde mai multe secrete legate de viața lor personală și de regulile stricte impuse de Mr. Pink, mai ales după ce Monica a rămas însărcinată, scrie spynews.ro.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi devenit mamă pentru a doua oară, dar vestea a fost păstrată în mare secret. Monica Gabor ar fi născut un băiețel, iar acest moment fericit ar fi avut loc în urmă cu aproape un an. Potrivit unor surse apropiate vedetei, totul a fost ținut secret la dorința lui Mr. Pink, care a impus mai multe reguli stricte pentru Monica, mai ales pe măsură ce sarcina a avansat.

Potrivit surse mai sus-menționate, unul dintre apropiații Monicăi ar dezvăluit că, de când a aflat că va deveni tată, Mr. Pink i-ar fi impus Monicăi să se afișeze doar în cercuri restrânse și să nu iasă cu prietenii. De fapt, fosta soție a lui Irinel Columbeanu nu ar fi avut voie nici înainte să rămână însărcinată să socializeze în mod liber, iar în prezent, acest comportament ar fi devenit și mai restricționat. Monica Gabor își petrece majoritatea timpului acasă, concentrându-se pe familie și pe creșterea copilului.

Mai mult, un alt detaliu interesant este că Monicăi i-ar fi interzisă să se fardeze, iar activitățile sale zilnice s-ar învârti exclusiv în jurul îngrijirii copilului și a căminului. Cei doi locuiesc în Beverly Hills, iar Monica pare să aibă o viață liniștită, departe de ochii publicului. Totuși, acest stil de viață riguros impus de Mr. Pink contrazice imaginea idilică pe care mulți o aveau despre viața lor de familie.

Deși Monica Gabor pare că are tot ce își dorește și trăiește într-un confort material evident, sursele spun că există un control sever din partea iubitul său, iar acest lucru face ca viața ei să nu fie tocmai așa cum pare din exterior.

Cătălin Botezatu l-a cunoscut pe Mr. Pink

Cătălin Botezatu a fost invitat la Știrile Antena Stars și a vorbit printre altele și despre Monica Gabor și Mr. Pink. Creatorul de modă a mers în casa celor doi în urmă cu ceva vreme și a dezvăluit cum omul de afaceri se comporta cu Monica, dar și cât de fericită era ea în prezența lui.

„Atunci când eu am mers la ei prima dată, în Beverly Hills, a fost o surpriză pentru mine să îl cunosc pe Mr. Pink și să văd cât de fericiți sunt și cât de mult se iubesc. Efectiv, îi purta o grijă exagerată, aș putea spune, iar ea era extrem de tandră, extrem de caldă, zâmbitoare, așa cum în ultimii ani în România, și nu vreau să dau în nimeni pentru că am prieteni și aici, nu mai era.

Ei bine, alături de el am văzut-o pe Monica înfloritoare, Monica liniștită, foarte tare (…) Și atunci când m-am întors am zis că Dumnezeu are grijă de oameni și Dumnezeu lucrează prin alți oameni pentru a-i face fericiți, iar Monicăi asta i s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Botezatu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, conform Spynews.

